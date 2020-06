„Mut steht uns gut!“ – so heißt das Buch, das seit Ende Mai im Buchhandel erhältlich ist. Geschrieben hat es Vaude-Chefin Antje von Dewitz und handelt von ihrem Weg hin zur verantwortungsvollen Unternehmerin. Die Geschäftsführerin des Outdoor-Ausrüsters legt in ihrem gesamten Handeln Wert darauf, einen positiven Betrag für eine intakte Umwelt und eine gerechtere Welt für die nachfolgenden Generationen zu leisten: „Ich wünsche mir, dass unser Planet auch für meine Kinder lebenswert bleibt“, so die Philosophie, die sie ihrem unternehmerischen und auch privaten Handeln zugrunde legt.

Nachhaltigkeit und Vertrauen in die Mitarbeiter

Was passiert, wenn ein Unternehmen die Verantwortung für Mensch und Natur ernst nimmt? Wenn eine Unternehmerin Werte wie Nachhaltigkeit, Vereinbarkeit von Familie und Beruf und Vertrauen zur praktischen Firmenphilosophie macht und selbst konsequent lebt? Antje von Dewitz hat sich und den Vaude-Mitarbeitern diese Fragen bereits vor einigen Jahren gestellt und gemeinsam wurden bis heute viele Antworten gefunden. Antworten, die gerade jetzt in der Corona-Krise besonders aktuell erscheinen und die sich in dem Buch wiederfinden.

Widerstände gilt es zu überwinden

Auf 180 Seiten teilt Antje von Dewitz ganz pragmatisch ihre Erfahrungen auf dem Weg zu einem durch und durch nachhaltigen Unternehmen. „Dieser Weg war oft mühsam und anstrengend. Doch es hat sich gelohnt“, schreibt sie. Für die Unternehmerin ist es wichtig zu zeigen, dass „wir gemeinsam enorm viel bewegen können und dass jeder Einzelne von uns Einfluss hat. Ich möchte anderen Mut machen, der eigenen Werte bewusst zu werden, Stellung zu beziehen und sich nicht von Widerständen abhalten zu lassen.“

Winfried Kretschmann, Ministerpräsident von Baden-Württemberg, schrieb das Vorwort zu der lesenswerten Biographie: „Es ist eine Anleitung, wie man mit Weitsicht, Leidenschaft und Tatendrang Veränderungen erfolgreich gestaltet. Es ist eine Geschichte, die Mut macht und Zuversicht gibt.“