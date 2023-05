Friedrichshafen vor 24 Minuten

Muss die Zeppelin-Universität ihren attraktiven See-Campus aufgeben?

Die private Stiftungshochschule braucht erneut mehr Geld in Millionenhöhe und muss nun auf Brautschau. Ein externer Partner soll her, denn die Stadt will die steigenden Kosten auf Dauer nicht bezahlen.