Am kommenden Wochenende heißt es wieder „Woizafeschd in Kluftern“. Der Musikverein Kluftern wird auf dem Platz zwischen Bürgerhaus und Brunnisachhalle an drei Festtagen von Samstag, 17. Juni, bis Montag, 19. Juni, für gute Unterhaltung sorgen.

Los geht es am Samstag um 18.30 Uhr mit dem Bieranstich. Das Fässchen anstechen wird Dietmar Wurst, der Ortsvorsteher Michael Nachbaur vertritt. Dazu spielt der Musikverein Immenstaad auf. Ab 22 Uhr ist Woizaparty mit DJ Markus angesagt. „Damit wollen wir auch den jüngeren Festbesuchern etwas bieten und ich bin sicher, dass der DJ mit Partyhits für eine gute Stimmung sorgt“, sagt Sebastian Thoma vom Musikverein. Auch in diesem Jahr sind auf dem Festplatz wieder Pavillons aufgebaut, um sowohl bei einem Regenschauer als auch bei sommerlicher Hitze geschützt zu sein.

Am Wochenende ist das Woizafeschd des Musikvereins Kluftern Treffpunkt für alle, die gern gemütlich zusammensitzen und Blasmusik hören. (Archivbild) | Bild: Claudia Wörner

Der Sonntag beginnt um 10.30 Uhr mit einem ökumenischen Festgottesdienst auf dem Festplatz. Ab 11.30 Uhr spielt der Musikverein Roggenbeuren zum Frühschoppen und Mittagessen. „Die großen Salatteller sind bei den Gästen besonders beliebt“, weiß Thoma. Zum dritten Mal veranstaltet der Musikverein an diesem Tag ein Jahrgängertreffen. Dabei werden angemeldete Gruppen mit einem Glas Sekt und einem Kaffeegutschein begrüßt. „Die Idee ist, den Leuten, die in Kluftern zusammen aufgewachsen sind, die Möglichkeit für ein Treffen zu bieten“, so Thoma. Geehrt werden die Jubilare der passiven Mitglieder. An die kleinen Festgäste ist mit Kinderschminken und einer Hüpfburg gedacht. Den Festausklang am Sonntagnachmittag begleiten die Jugendlichen der FIS-Kapelle musikalisch. Bei der Instrumentenvorstellung können sich Groß und Klein die Musikinstrumente genauer ansehen und ausprobieren.

Aber das Woizafeschd ist noch nicht zu Ende. Am Montag freut sich der Musikverein über die Gäste, die ab 18 Uhr zum Feierabendhock kommen. Musik gibt es am letzten Abend vom Musikverein Daisendorf-Stetten.