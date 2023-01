Der Chor lässt bunte Tücher durch den Saal wehen und singt: „Im weißen Rössl am Wolfgangsee, dort steht das Glück vor der Tür.“ Viele strahlen, andere verneigen sich oder knien nieder. „Könnten die Frauenstimmen noch etwas sirenenhafter klingen? Die Männer müssten die Konsonanten noch stärker artikulieren“, regt Regisseurin Annette Lubosch an. Beim nächsten Mal endet die Szene in einer Polonäse, hinten schwingt Wendelin Weber eine Fahne. „Das ist eine gute Idee, aber es sollte keine Österreich-Fahne sein – vielleicht eher die Regenbogenfahne?“, kommentiert Lubosch.

Die Sänger lassen sich für jedes Lied neue Szenen einfallen, hier Anna Fischer und Christoph Osterried. | Bild: Corinna Raupach

Der Chor des Musiktheaters Friedrichshafen probt zum ersten Mal szenisch für seine Aufführungen. Auf dem Programm steht die Operette „Im weißen Rössl“ von Ralph Benatzky. Ursprünglich hatte der Verein „La Traviata“ geplant, sich dann aber für die Komödie um Wirtin Josepha, Zahlkellner Leopold und Anwalt Dr. Siedler entschieden. „Etwas Leichtes ist vielleicht besser in diesen Zeiten“, sagt Vorstand Michael Betz. Seit Oktober trifft sich der Chor regelmäßig, denn das Stück ist durchaus anspruchsvoll. Die Harmonien sind nicht so leicht zu singen wie sie nachher klingen. „Wir singen nicht nur alles auswendig und spielen dabei, sondern die Stimmen mischen sich auch noch auf der Bühne“, sagt Betz. Ab März kommen die Solisten dazu, als Orchester wird das Ensemble Minifaktur das Stück begleiten.

Bei den Proben gibt Regisseurin Annette Lubosch die Josepha, hier mit Michael Betz. | Bild: Corinna Raupach

Die Inszenierung nimmt den unbekümmerten Charme der Originalvorlage mit einem Augenzwinkern auf. Dr. Siedler etwa reist in einem aufblasbaren Gummieinhorn an, in das auch Josepha für ein Duett einsteigt. Die Grundidee von Annette Lubosch: „Wir stellen das etwas museale Österreich den einreisenden Leuten aus Berlin gegenüber, die kommen als Hipster, mit Jutetaschen.“ Das Konzept erfordert viel Improvisation. „Ihr müsst euch an das anpassen, was die Solisten machen – und das kann jedes Mal etwas anderes sein“, warnt sie die Sänger. Auch das Publikum wird einbezogen und wird selbst zum Teil des Schauspiels.

Die Stubenmädchen des Hotels begrüßen die Gäste auf dem Dampfer. | Bild: Corinna Raupach

Für jede Szene lassen sich die Männer, Frauen und Kinder des Musiktheaters neue Bewegungen einfallen. „Die meisten verbinden mit dem Stück den etwas verstaubten Heimatfilm. Ich finde es gut, die Art von Stück in einer heutigeren Inszenierung zu machen“, sagt Sopranistin Anika Graf. Anfangs sei sie vom Inhalt des Stücks nicht so begeistert gewesen, gibt Barbara Betz aus dem Alt zu. „Aber jetzt sind wir voll dabei, die Ironie und der Spaß gefallen mir sehr“, sagt sie. Basssänger Andreas Hauke stimmt zu: „Ich finde es klasse, dass wir das singen. Ich fühle mich dabei immer richtig befreit.“

Besenkammer oder Paprikahuhn? Dem verliebten Pärchen (Anika Graf und Merisa Kempf) ist das ganz gleich. | Bild: Corinna Raupach