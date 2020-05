Über Wochen herrschte Stille in den Ausstellungsräumen von Zeppelin-, Schul- und Dornier-Museum. Bis Ende der Woche dürfte sich das nun nach und nach wieder ändern. Wie ein Einkauf oder eine Busfahrt wird auch ein Besuch hier zumindest vorerst anders sein, als ihn viele in Erinnerung haben, aber: Das Dornier-Museum öffnet ab Mittwoch, 6. Mai wieder, ab Samstag, 9. Mai steht das Zeppelin-Museum Besuchern wieder offen und ab Sonntag, 10. Mai auch das Schulmuseum.

Zeppelin Museum verlängert Wechselausstellungen

„Es ist eine große Freude“, heißt es in einer Mitteilung des Zeppelin Museums – „und eine große Herausforderung.“ Nach eineinhalb Monaten der Schließung öffne das Museum am 9. Mai wieder, wobei es Hygienemaßnahmen und Schutzauflagen für Besucher einzuhalten gilt. Die beiden Wechselausstellungen – „Wege in die Abstraktion. Marta Hoepffner und Willi Baumeister„ und „Vernetzung der Welt. Pionierfahrten und Luftverkehr über den Atlantik„ wurden verlängert und sind bis zum 1. November zu sehen.

Direktorin Claudia Emmert in ihrem Lieblingszimmer der „Hindenburg“ im Zeppelin Museum. | Bild: Corinna Raupach

Öffnungszeiten Ab Samstag, 9. Mai ist das Zeppelin Museum vorerst immer donnerstags bis sonntags von 10 bis 17 Uhr geöffnet, in den baden-württembergischen Pfingstferien (1. bis 14. Juni) dann täglich.

Das eigene Smartphone führt durchs Museum

Um den Mindestabstand einzuhalten, darf nur eine bestimmte Anzahl an Personen gleichzeitig im Museum sein. Ab Donnerstag, 7. Mai werden nach Museumsangaben daher online Zeittickets verkauft. Karten können aber auch direkt an der Kasse gekauft werden.

Besucher ab sieben Jahren dürfen das Museum nur mit Maske besuchen. Diese können mitgebracht oder vor Ort erworben werden.

Ausreichend Desinfektionsmittel ist nach Museumsangaben vorhanden und Spritzschutz wurde angebracht.

Da keine Audioguides ausgegeben werden dürfen und das Museum keine Führungen anbieten darf, ermöglichen QR-Codes in den Ausstellungen einen Rundgang mit dem eigenen Smartphone. Abgerufen werden können laut Mitteilung virtuelle Führungen, Hintergrundinformationen und spezielle Angebote für Kinder.

Das während der Schließung stark erweiterte Onlineprogramm bleibe weiter auf der Internetseite des Museums zu finden.

Dornier-Museum eröffnet neue Raumfahrtausstellung

„Wir freuen uns sehr, dass sich die Landesregierung als weitere Maßnahme zur Lockerung der Corona-Verordnung dazu entschlossen hat, die Museen zu öffnen und damit den Menschen nach und nach auch wieder Kultur- und Freizeitangebote zugänglich zu machen“, wird David Dornier, Direktor des Dornier-Museums, in einem Pressetext zitiert. „Wir haben in den vergangenen Wochen und Tagen ein umfassendes Hygienekonzept ausgearbeitet und umgesetzt, sodass ein sicherer Betrieb unseres Hauses für Mitarbeiter und Gäste möglich ist.“ Das Museum öffnet ab dem kommenden Mittwoch, 6. Mai wieder.

Öffnungszeiten Die Öffnungszeiten des Museums sind ab Wiederöffnung täglich von 10 bis 17 Uhr. Für die letzten Umbaumaßnahmen der neuen Raumfahrt-Dauerausstellung bleibt das Museum am Montag, 11. Mai für einen Tag geschlossen.

„Um die Infektionsgefahr für unsere Mitarbeiter und Gäste noch weiter zu senken, können wir zur Wiederöffnung des Museums leider noch nicht alle Angebote für Besucher wie gewohnt anbieten, sagt Philipp Lindner, Leiter Marketing und Öffentlichkeitsarbeit. Führungen und Vortragsveranstaltungen seien derzeit noch nicht möglich. Dafür soll noch im Mai eine neue Raumfahrt-Dauerausstellung eröffnet werden.

Leitsystem und regelmäßige Desinfektion

Im gesamten Ausstellungsbereich des Dornier-Museums wurden der Mitteilung zufolge Stationen zur Handdesinfektion eingerichtet. Durch ein Besucherleitsystem an der Kasse und im Ausstellungsbereich wird ein Mindestabstand von 1,50 Metern gewährleistet.

Auf das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung, die notfalls auch an der Museumskasse erworben werden kann, wird bereits im Eingangsbereich des Museums hingewiesen.

Bedienelemente in der Ausstellung, mit denen Besucher in Berührung kommen, sowie Handläufe werden alle 30 Minuten gereinigt und desinfiziert, heißt es weiter. Kassenbereiche sind mit den bekannten Schutzvorrichtungen versehen.

Die Besucherzahl, die sich zur selben Zeit im Museum aufhalten darf, wird auf maximal 200 Personen begrenzt.

Die Sonderausstellung „#schreiben – Tinte oder Tablet?“ nimmt das Schreibenlernen und die Schreibkultur in Geschichte und Gegenwart in den Blick. | Bild: Corinna Raupach

Schulmuseum öffnet zunächst für drei Stunden am Tag

Das Schulmuseum öffnet nach Angaben ab Sonntag, 10. Mai wieder. Vorübergehend gelten der Internetseite des Museums zufolge folgende Öffnungszeiten: Dientag bis Sonntag von 14 bis 17 Uhr.