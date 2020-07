Friedrichshafen vor 1 Stunde

Müll und Flaschen am Bodenseeufer: Jugendliche feiern in Friedrichshafen und hinterlassen Sauerei

Polizisten unterbrachen am Mittwochabend ein Trinkgelage am Seeuferweg in Friedrichshafen. Etwa 20 Jugendlichen hinterließen Müll und pöbelten Passanten an.