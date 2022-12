Ein festliches Essen in guter Gesellschaft wird am Heiligen Abend in der alten Festhalle aufgetischt. Diakonie, Bruderhaus Diakonie und Bahnhofsmission laden ein unter dem Motto „Miteinander essen – keiner muss allein sein“. Von 16 bis 19 Uhr soll es in der alten Festhalle weihnachten. Es gibt Kalbsbraten, Rotkraut und Kartoffelgratin. „Der Nachtisch ist noch ein Geheimnis“, sagt Tobias Günther vom Bruderhaus Diakonie.

Jeder ist willkommen, betont Günther. „Der Grundgedanke ist, wir machen das in Gemeinschaft.“ Auch Häfler, die sich ein festliches Essen nicht leisten können, sind eingeladen. Die alte Festhalle wird für den Tag weihnachtlich geschmückt, die Gäste bekommen ihr Essen am Platz serviert und es gibt Punsch und Getränke dazu – alles kostenlos. „Wir wünschen uns 150 Gäste an dem Abend“, sagt Ralf Brennecke vom Diakonischen Werk. Er wird das Festmahl mit einem geistlichen Impuls eröffnen.

In der Tafel, in der Teestube und im Allmand Treff liegen Listen aus, auf denen sich Interessierte eintragen können. Eine Anmeldung ist aber nicht nötig. „Die Listen dienen uns zur Planung, damit wir in etwa wissen, wie viele Gäste wir erwarten“, sagt Günther.

Unterstützt wird die Aktion durch den Rotary Club Friedrichshafen und die Backstube Kloos. „Rotary hat eine soziale Seite, wir unterstützen diese Aktion sehr gern“, sagt Präsident Franz Bernhard Bühler. Er denkt dabei auch an Menschen, die ihren Partner verloren haben und auf diese Weise Weihnachten nicht allein feiern müssen. Einige Rotarier werden in der Festhalle helfen. „Es ist immer schön, sich auch persönlich einbringen zu können“, sagt Bühler. Aus der Backstube Kloos kommen frisches Brot und Weihnachtsgebäck. „Wir tun immer gern etwas für die Häfler und für Friedrichshafen“, sagt Geschäftsführer André Kloos. Zudem wisse er hier, dass die Hilfe vor Ort auch ankomme.

Die Stadt Friedrichshafen stellt die Festhalle zur Verfügung. Die Organisatoren hoffen, dass das Essen zu einer Tradition wird. „Wir möchten das auch in den Folgejahren etablieren“, sagt Günther. Daher sind Sponsoren und Ehrenamtliche willkommen. Wer in diesem Jahr das Treffen mit Musik, Gedichten oder ähnlichen Beiträgen mitgestalten möchte, kann sich bei Markus Borho von der Bruderhausdiakonie melden unter 07541 92 260 oder markus.borho@bruderhausdiakonie.de.