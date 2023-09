Als Daniela Schmitt vom Benefiz-Radrennen der Blue Marine Foundation hörte, war für die passionierte Rennradfahrerin sofort klar, dass sie mitmachen würde. Als Erste in ihrer Firma meldete sich die Software-Ingenieurin aus Friedrichshafen an und machte gleichzeitig die erste Spende. Das Thema Nachhaltigkeit spiele auch im Marine-Geschäft eine zunehmend wichtige Rolle, sagt die 29-Jährige.

Sie hofft, dass solche Aktionen mehr Menschen dazu inspirieren können, die eigenen Gewohnheiten zu hinterfragen und mehr mit dem Rad zu fahren. Nach ihr meldeten sich sieben weitere Radler des Unternehmens an. Daniela Schmitt sollte aber die einzige Frau bleiben.

Als Manager bei Marine Automation bei Rolls-Royce Power Systems in Friedrichshafen sind Bartosz Kowalinski und seine gesamte Familie mit der Seefahrt und dem Meer verbunden. Damit sein 13-jähriger Sohn, ein Segler, die Welt und ihre Ozeane auch in seinem Erwachsenenleben noch genießen kann, werde das Engagement dafür immer wichtiger, sagt er.

Die Strecke hat es in sich

Nicht alle im neu gegründeten MTU Power4Seas Team sind geübte Rennradfahrer. Tobias Kohl, auch er aus Friedrichshafen, ist eigentlich Mountainbiker. Als er von der Aktion erfuhr, kaufte er sich spontan ein Rennrad, um teilzunehmen. „Ich habe erst später verstanden, was das bedeutet“, sagt er. Seit März trainiert er Ausdauer und Sitzfleisch. Denn die Strecke hat es in sich.

Am 19. September geht es in London los, die Themse entlang, mit der Fähre über den Kanal, dann nach s‘Hertogenbosch, Bad Dürkheim, Andermatt, Varese, Alessandria und Loano nach Monaco. 1100 Kilometer in acht Tagen. „Ganz besonders freue ich mich auf den St.-Gotthard-Pass“, sagt Daniela Schmitt. Zur Vorbereitung hat sie bereits eine Tour durch die Schweizer Alpen hinter sich. Mit Gepäck. Das bleibt den Benefiz-Radlern zum Glück erspart.

Was ist die Blue Marine Foundation und wie kann man spenden? Die Blue Marine Foundation ist eine Stiftung mit Sitz in London, die es sich zum Ziel gesetzt hat, bis 2030 mindestens 30 Prozent der Ozeane unter Schutz zu stellen, bedrohte Arten zu schützen und ihren Lebensraum zu verbessern. Sie zeigen nicht nachhaltige Fischereimethoden auf und entwickeln Modelle, diese zum Wohl der Meerestiere, der lokalen Fischer und der Gesellschaft zu verbessern. 2016 rief die Stiftung das Benefiz-Radrennen von London nach Monaco ins Leben, um Spendengelder für ihre weltweiten Schutzprojekte zu sammeln. In fünf Jahren kamen so mehr als 2 Millionen britische Pfund zusammen. Spenden in Höhe von 28.000 britischen Pfund wollen die acht Radler vom Bodensee dem Konto hinzufügen. Spenden, die über den unten stehenden Link bei RRPS eingehen, werden zu hundert Prozent an die Blue Marine Foundation weitergeleitet. https://bluemarinefoundation.enthuse.com/pf/mtupower4seas

Helfer in Begleitfahrzeugen übernehmen den Gepäcktransport, sorgen für den kleinen Hunger zwischendurch, die medizinische und technische Versorgung. Die Tagesetappen zwischen 120 und 170 Kilometern sind festgelegt und die Hotelzimmer reserviert. Die etwa 60 Teilnehmer fahren in drei bis vier verschiedenen Leistungsgruppen, damit jeder in seinem Tempo das Tagesziel erreicht. Wer sich nicht die gesamte Strecke zutraut, hat die Möglichkeit, nur die erste oder letzte Etappe zu fahren.

Eine Anreise im Zug ließ sich nicht organisieren

Nicht organisieren ließ sich eine umweltfreundliche Anreise für acht Menschen mit ihren acht Fahrrädern. Tobias Kohl sagt: „Wir wollten nachhaltig reisen mit der Bahn.“ Das Ergebnis sei ernüchternd gewesen. Im TGV dürfen Fahrräder nur verpackt mit einem Höchstmaß von 90 Zentimetern mitgenommen werden. Auch ohne Vorder- und Hinterrad ist der Rahmen eines Rennrads länger. Der Eurostar von Paris nach London transportiert nur vier Räder pro Zug.

Auch auf die Erklärung, dass es sich um eine Benefizveranstaltung handle, gingen die Verantwortlichen bei Eurostar nicht ein. „Jetzt fliegen wir“, sagt Torsten Becker. Nach allen gescheiterten Versuchen, die Räder auf die Schiene zu bringen, resignierte er schweren Herzens.