Geballte Kraft will die 19. Tuning World Bodensee vom 18. bis 21. Mai 2023 auf die Straße bringen: „Mit einem Plus an Ausstellern und Autos sowie der Belegung des gesamten Geländes erhöht das internationale Messe-Event die Geschwindigkeit deutlich im Vergleich zum Vorjahr“, betont Messechef Klaus Wellmann in einer Pressemitteilung der Messe Friedrichshafen.

Rund 900 Teilnehmende aus Industrie, Event und Szene zeigen in zwölf Hallen die gesamte Bandbreite des Tunings. Wieder am Start ist ein Show-Bereich mit Lowrider-Vorführungen, also tiefergelegten Autos, sowie zahlreiche Unternehmen der Tuningbranche. Neu geschaffen wurde ein separater Bereich zum Thema Leistungstuning.

Messechef: „Nach Corona-Comeback 2022 wieder Superlative“

Messechef Klaus Wellmann berichtet: „Nach der Comeback-Veranstaltung 2022 nach Corona, die aufgrund der erschwerten Rahmenbedingungen etwas kleiner als gewohnt ausfiel, trumpft das Messe-Event am Bodensee in diesem Jahr wieder mit Superlativen auf.“ Ein voll belegtes Messegelände mit rund 900 Aussteller und Teilnehmenden aus der Szene ließen keine Wünsche offen, ist Wellmann überzeugt.

Tickets für die Tuning World Im Online-Vorverkauf kostet das Tagesticket 16 Euro, ermäßigt 13 Euro. An der Kasse vor Ort ist die Tageskarte für 20 Euro erhältlich.

Felgen, Fahrwerke, Folien – die Aussteller-Hallen bieten einen großen Überblick an Marken, darunter sowohl neue als auch etablierte Firmen. Projektleiterin Emanuela Botta sagt: „Wir freuen uns, dass wir in diesem Jahr wieder die Tuning-Vielfalt abbilden können und dass wir viele namhafte Aussteller aus den letzten Jahren vor Corona zurückgewonnen haben. Zudem konnten wir einige Neukunden überzeugen.“

Auch im Rahmenprogramm werde viel geboten. So bringt die Lowrider-Show springende Autos an den Bodensee und beim „Globe of Speed“ rasen bis zu fünf Motorräder gleichzeitig durch eine große Metallkugel. Qualmende Reifen kündigen die laut Pressemitteilung renommiertesten Drifter Europas an, wenn sie seitwärts durch die Kurven des „Static Display“ jagen.

So viele Autos wie noch nie

1600 Autos sollen zu sehen sein – so viele wie noch nie, teilt die Messe mit. Eine Reise durch die Zeit verspricht die Sonderschau Garagenschätze, die Autos ins Rampenlicht rückt, die seit langer Zeit nicht mehr bei einer Show gesehen wurden.

Nach Messeschluss stehen Aftershow-Partys am Freitag und Samstag auf dem Programm. Ab 18 Uhr beginnt das Warm Up direkt auf dem Gelände. Jeweils ab 22 Uhr lassen die DJs im Foyer West und im Atrium die Messetage ausklingen. Für Messebesucher mit Tagesticket, die auf dem Messegelände bleiben, ist der Partyeintritt inkludiert.