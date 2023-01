Nach zwei Jahren Corona-Zwangspause sind die Klufterner wieder beim Neujahrsempfang im Bürgerhaus zusammengekommen. Hier standen neben dem persönlichen Austausch die Reden von Friedrichshafens Oberbürgermeister Andreas Brand und Klufterns Ortsvorsteher Michael Nachbaur im Mittelpunkt. Der Musikverein Kluftern unter Leitung von Bernhard Jauch eröffnete den Empfang.

Michael Nachbaur sagte, ein Reigen fröhlicher und auch nicht so schöner Ereignisse komme einem beim Rückblick auf 2022 in den Sinn. „Das Jahr war gefüllt mit prallem Leben.“ Mit dem 150-jährigen Bestehen der Freiwilligen Feuerwehr und 50 Jahren Eingemeindung Klufterns nach Friedrichshafen habe es in der Ortschaft gleich zwei große Feste gegeben. Sie hätten den Zusammenhalt im Ort und das Engagement der Vereine gezeigt. „Wir blicken mit Dankbarkeit und Freude auf das abgelaufene Jahr zurück“, sagte Nachbaur. Viele Bürger setzten sich für Vereine, Agendagruppen und Organisationen ein und bewirkten ein positives Miteinander.

Kluftern Bilder vom Neujahrsempfang in Kluftern

Selten habe es einen Jahreswechsel mit so vielen Umbrüchen gegeben. „Wir gehen mit vielen offenen Fragen ins Jahr 2023“, sagte Nachbaur. Wichtig sei ihm der Zusammenhalt. „Nur so werden wir die Herausforderungen meistern“, unterstrich er mit Blick auf den Angriffskrieg in der Ukraine mit all seinem Leid. „Den Betroffenen gilt unser ganzes Mitgefühl.“ Nachbaur dankte allen, die Menschen aus der Ukraine unterstützt oder bei sich aufgenommen haben. „Wir müssen auch weiterhin aufpassen, damit niemand auf der Strecke bleibt.“

Mit Blick auf Kluftern sei ihm wichtig, dass die Ortsentwicklung trotz aller Krisen nicht ausgebremst werde. Ein Raunen ging durch die Reihen der Zuhörer, als er vom beigelegten Rechtsstreit um das Traube-Areal und von 14 geplanten Mietwohnungen sprach, die hier ab Herbst entstehen sollen. „Ja, davon habe ich an dieser Stelle schon vier oder fünf Mal gesprochen, aber jetzt wird es wahr“, versprach der Ortsvorsteher. Die Erschließung des Neubaugebiets Lachenäcker sei im Gange, sodass 2024 mit dem Bau der 110 Wohneinheiten plus Kindergarten mit drei Gruppen gerechnet werden könne. Ein großes Thema sei die Personalgewinnung in allen Kindergärten aufgrund des Fachkräftemangels. Insgesamt 3 Millionen Euro stelle die Stadt als zusätzliche freiwillige Leistung für diesen Zweck zur Verfügung.

Für die Bewirtung beim Neujahrsempfang war die Abteilung Fußball des FC Kluftern zuständig: (von links) Thomas Rauber, Erich Rieker, Gerlinde Bosch und Paul Strauß. | Bild: Claudia Wörner

Mit Blick auf den zunehmenden Verkehr in Kluftern nannte Nachbaur die Eröffnung der B 31-neu als einen Grund. „Auch die Südumfahrung Markdorf wird bei uns für mehr Verkehr sorgen.“ Leider habe der Gemeinderat es abgelehnt, die Gehwege breiter und die Straße schmaler zu machen. Kommen müsse jedoch die Querungshilfe auf Höhe des ehemaligen Cafés Stock, außerdem müsse der nur 56 Zentimeter breite Gehweg beim Hof Büchele breiter werden.

Efrizweiler kämpfe derzeit für Tempo 30. „Aktuell fehlen dafür leider die rechtlichen Voraussetzungen“, erklärte Nachbaur. Aktuell würden Seitenradarmessungen ausgewertet. Seine Hoffnung liege auf der zweiten Stufe des Lärmaktionsplans. Zumindest seien zwei Tempo-Anzeigen mit Smileys entlang der Ortsdurchfahrt aufgestellt worden. Auch mit Blick auf die Elektrifizierung der Bodenseegürtelbahn, des Ausbaus von Bus und Bahn sowie der Radinfrastruktur müssten weiterhin dicke Bretter gebohrt werden.

Manche Gäste aus dem Württembergischen waren nicht ganz textsicher und brauchten einen Spickzettel: Der Gesang des Badnerlieds gehört beim Neujahrsempfang in Kluftern dazu. | Bild: Claudia Wörner

Nachbaurs Lob galt der ehrenamtlichen Seniorenarbeit im Ort, der Aktion 50 Klimabäume für Kluftern und dem Plan, eine Kleinkunstbühne mit jährlich vier Veranstaltungen im Bürgerhaus zu etablieren. „Vor uns liegt ein Jahr mit interessanten Aufgaben und vielen Herausforderungen“, schloss er. Er freue sich, diese zusammen mit der Stadt und den Bürgern anzugehen.

Oberbürgermeister Andreas Brand sagte, dass sich jeder das Jahr 2022 anders vorgestellt habe. „Die Menschen in der Ukraine verteidigen auch in diesem Jahr unsere Werte, unsere Freiheit und unseren Wohlstand.“ Menschliches Leid, geflüchtete Menschen, steigende Energiepreise und Zinsen blieben anspruchsvolle Aufgaben für das neue Jahr. „Wir müssen mit dieser harten Wirklichkeit umgehen.“ Auch das Thema Wohnen mit all seinen Zielkonflikten bleibe eine Herausforderung. Mit Blick auf Klima, Finanzen und Wirtschaft wolle er nicht das eine gegen das andere ausspielen, sondern ein gemeinsames Ziel verfolgen. Dies werde nicht immer schmerzfrei zu erreichen und auch mit Verzicht verbunden sein. „Dabei hilft der Zusammenhalt der dörflichen Gemeinschaft und ein intaktes Vereinsleben“, sagte der Oberbürgermeister. Mit Blick auf 50 Jahre Eingemeindung Klufterns nach Friedrichshafen beglückwünschte Brand die Ortschaft: „Wir sind ein gutes Paar und es war nicht nur eine Zweckheirat.“

Neujahrsempfang in Friedrichshafen-Kluftern | Bild: Claudia Wörner