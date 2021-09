Friedrichshafen vor 1 Stunde

Mit rund 3,8 Promille: Mann hält Mitbewohner wach und muss anschließend bei der Polizei übernachten

Eine Ordnungswidrigkeitenanzeige kommt auf einen 43-jährigen Mann zu, der in der Nacht zum Mittwoch in der Keplerstraße Mitbewohner unter anderem durch laute Musik um den Schlaf gebracht hat. Den Rest der Nacht musste er in einer Gewahrsamszelle verbringen.