Friedrichshafen vor 1 Stunde

Mit Kita-Kind täglich ins Testzentrum – Umsetzung der neuen Regeln sorgt für Unmut

Seit 10. Januar gibt es eine Testpflicht für Kita-Kinder ab einem Jahr. In der Regel testen die Eltern die Kinder zuhause, doch wenn es einen Fall in der Gruppe gibt, müssen die meisten Familien in Friedrichshafen täglich in ein Testzentrum fahren, um ein offizielles Ergebnis vorzuweisen. „Ich bin schwer enttäuscht, dass man uns so misstraut“, sagt Vater David Schmid, der mit seinem Sohn betroffen ist. Gäbe es nicht eine kinder- und familienfreundlichere Lösung? Und was machen Eltern, wenn das Kind sich nicht testen lassen will?