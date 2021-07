Als erste größere Präsenz-Messe findet in diesem Jahr die IBO in Friedrichshafen – eigentlich als Frühjahrsmesse bekannt – in Sommer-Edition statt. Nach einer pandemiebedingten Pause von 28 Monaten geht die Verbrauchermesse der ersten Stunde mit einem hochmotivierten Team an den Start. „Alle Blicke sind auf uns gerichtet“, vermutet Rolf Hofer. Aussteller, Besucher und die Medien verfolgten mit großem Interesse, wie eine traditionell besucherstarke Messe unter den gegebenen Umständen funktioniert, sagte der Projektleiter am Montag vor Vertretern der Presse.

Rolf Hofer ist Projektleiter der IBO. | Bild: Anette Bengelsdorf

Die IBO ist regionaler als gewohnt

Bereits im Januar war klar, dass die Messe nicht wie üblich im März stattfinden kann. Doch für eine Sommer-Ausgabe mussten nicht nur die Themen an die Jahreszeit angepasst werden, auch die Aussteller-Akquise ging teilweise von vorne los. Nicht alle, die bereits zugesagt hatten, konnten im Juli kommen, manchen war das Risiko zu hoch. Weniger international, dafür deutlich regionaler sei die IBO deshalb aufgestellt. Natürlich sind wir ein hohes Risiko eingegangen“, gibt Hofer zu, aber die Höhe ihrer Risikobereitschaft sei durchaus vergleichbar gewesen.

Friedrichshafen Weitere Leitmesse findet künftig nicht mehr am Bodensee statt – Reaktionen aus der Region auf den Eurobike-Umzug Das könnte Sie auch interessieren

3-G-Regelung entfällt

Vor dem Eingang waren bereits Zelte aufgebaut, damit die Besucher vierspurig durch die Kontrolle von Impfpass, Schnelltest und Personalausweis geschleust werden konnten. Dann lief die Bundesnotbremse aus und damit auch die Verpflichtung der Messebesucher, vollständig geimpft, genesen oder getestet zu sein. Schnell waren die Zelte wieder abgebaut. „Wir sind froh, dass uns das von der Verordnung nicht mehr aufgezwungen wird“, sagt Hofer und wirkt erleichtert.

Täglich können 9500 Besucher eingelassen werden

Geblieben sind die Pflicht, sich zu registrieren sowie die Hygiene- und Abstandsregeln einzuhalten. Für die Messe bedeutet das konkret, dass sich auf sieben Quadratmetern Ausstellungsfläche nur ein Besucher befinden darf. Die Menge der Tickets muss daher limitiert werden. Sind 9500 Tickets für den Tag verkauft, werden keine weiteren Besucher eingelassen. Auch wer bereits ein Ticket online erworben hat, muss seinen Besuch verschieben. Auf der Webseite und über Facebook will die Messeleitung Besucher entsprechend informieren, damit die Anreise nicht umsonst angetreten wird.

IBO: Programm im Überblick und Hinweise für Messebesucher Das Messeprogramm im Überblick Kulinarisches: Das Foodtruck-Festival hat alles von Fingerfood bis deftig im Programm, Biergärten im Freigelände bieten Platz für Geselligkeit. Koch- und Grillshows in den Messehallen ergänzen das Angebot an regionalen Delikatessen. Prominente stehen auf der Eventbühne am Herd, gekürt wird die Miss BBQ.



Kreatives: Eine Kreativ-Modenschau steht unter dem Motto „Nähen – Wellness für die Seele“, Besucher können sich übers Nähen, Sticken, Patchen und Quilten informieren.



Reisen: Neben Last-Minute Ferienangeboten zeigen touristische Anbieter aus Baden-Württemberg, Vorarlberg, Bayern und der Schweiz, was ihre Region sehenswert macht. Auch die neuesten Caravan-Modelle sind zu sehen.



Garten: Den Schottergärten den Kampf angesagt hat der Verband der Garten- und Landschaftsbauer. Verschiedene Betriebe zeigen, wie mit Pflanzen Artenvielfalt in die Vorgärten kommt.



Bauen: Besucher können sich über Themen wie renovieren, sanieren, neu bauen, Heizung und Energie sowohl bei den Ausstellern als auch in vielen Vorträgen informieren.



Unterhaltung: Konzert des Duos Glasperlenspiel am Freitag um 18 Uhr, Young Speaker Contest „Mach den Mund auf“ – eine Plattform für junge Redner, das Comedy-Duo ComicCasa zeigt am Samstag und Sonntag eine Mischung aus Zirkusshow und Theater.



Kinder: Beim Kindersprint wird das schnellste Kind vom Bodensee prämiert, daneben gibt es eine Hüpfburg, ein Bungee-Trampolin, einen Kinderseilgarten und eine Eisenbahn zum Runden drehen. Zeiten, Ausstellungsfläche, Preise und Anreise Öffnungszeiten: Die Messe ist von Donnerstag bis Sonntag, 8. bis 11. Juli, täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet, am Freitag mit Konzert bis 20 Uhr.



Ausstellungsfläche: Halle B1-B4, Foyer West, Freigelände Ost und West.



Eintrittspreise: Eine Tageskarte kostet 9 Euro, eine Karte für zwei Tage 12 Euro, ermäßigt 7,50 bzw. 10 Euro. Eine Tageskarte für Kinder von 6 bis 14 Jahren kostet 3 Euro, eine Zweitageskarte 5 Euro. Eine Familienkarte (für Eltern und deren Kinder im Alter von sechs bis 14 Jahren) kostet 20 Euro. Tickets sind online und an der Tageskasse erhältlich.



Anreise mit Fahrrad oder Bus: Wer mit dem Rad kommt, wird am Eingang West mit einem Gutschein belohnt. Während der IBO verkehrt die Linie MX – der Messe-Express – zwischen Stadtbahnhof, Hafenbahnhof und Messegelände. Auf dieser Linie ist die Fahrt kostenlos.

Wer es nach drinnen schafft, muss nur in den Hallen den obligatorischen Mund- und Nasenschutz tragen und ausreichend Abstand halten. Dies wird durch vier bis fünf Meter breite Gänge in den gut belüfteten Hallen leicht gemacht. Kinder haben auf dem Freigelände jede Menge Platz zum Toben.

Bodenseekreis Von A wie Aufklärung bis Z wie zehntausend Schritte – ein Nachmittag im Kreisimpfzentrum in Friedrichshafen Das könnte Sie auch interessieren

Das Kreisimpfzentrum stört nicht

Da sich die Messe in diesem Jahr auf vier Hallen im B-Sektor konzentriert, sind Beeinträchtigungen durch das Kreisimpfzentrum in Halle A2 und die Volleyballer des VfB Friedrichshafen, die derzeit in Halle A1 spielen, nicht zu erwarten. „Impflinge und Besucher stören sich nicht“, versichert Klaus Wellmann, Geschäftsführer der Messe. Im Gegenteil: Vielleicht ließe sich ja der Impftermin mit einem Besuch der IBO verbinden.