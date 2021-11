Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei waren am Freitag gegen 10.45 Uhr in der Waggershauser Straße in Friedrichshafen im Einsatz. Wie die Polizei berichtet, hatte eine Anwohnerin den ersten Ermittlungen zufolge eine Kerze als Heizung in ein Wachtelgehege gestellt. Kurz darauf waren Stroh und Holz in Brand geraten.

Die Feuerwehr, die mit fünf Fahrzeugen und etwa 20 Kräften am Einsatzort war, löschte das Feuer und lüftete das Gebäude. Die Anwohnerin, die durch die Rauchentwicklung leicht verletzt worden war, wurde vom Rettungsdienst untersucht. Alle acht Tiere konnten den Flammen entkommen, heißt es im Polizeibericht weiter. An einer Gebäudefassade, in deren Nähe der Stall aufgestellt war, entstand ein Schaden im vierstelligen Euro-Bereich.

Während der Einsatzmaßnahmen war die Waggershauser Straße bis etwa 11.45 Uhr gesperrt. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Brandstiftung eingeleitet.