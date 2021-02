Was war geschehen? So stellten sich die Ereignisse während der Verhandlung dar: Der damalige Lebensgefährte der Angeklagten wollte an jenem Novembertag weder ein Zugticket lösen, noch aussteigen. Ein Zugbegleiter, der das Paar kontrollieren wollte, verständigte die Polizei, als er sich bedroht fühlte.

Auch ein Beamter der Bundespolizei, der am Stadtbahnhof in Friedrichshafen zustieg, konnte den betrunkenen Mann nicht umstimmen. Als er den Mann aus dem Zug befördern wollte, ging die Frau, die zuvor noch deeskalierend auf ihren Verlobten eingeredet hatte, mit Fäusten auf den Polizisten los.

Es gelang dem Beamten aber, der Frau, die sich heftig wehrte und dabei noch selbst verletzte, Handschellen anzulegen. Das Paar wurde in die Polizeidienststelle gebracht.

Angeklagte kämpft vor Gericht mit den Tränen

„Es tut mir von Herzen leid und ich schäme mich so für das, was ich getan habe“, sagte die 47-Jährige vor Gericht. Sie bat den Richter darum, sich auch bei dem Polizeibeamten entschuldigen zu dürfen, und kämpfte während der Verhandlung vor dem Amtsgericht Tettnang immer wieder mit den Tränen, konnte sich aber nicht an Details erinnern.

„Ein Geständnis kann man das nicht nennen“, sagte Richter Oliver Kovatschevitsch. Das sah auch die Referendarin der Staatsanwaltschaft so und forderte fünf Monate Haft. Das Urteil fiel mit einer Geldstrafe von 140 Euro letztlich deutlich milder aus.

Wobei Rechtsanwalt Süleyman Yildirim auf die Einstellung des Verfahrens gehofft hatte, weil seine Mandantin, die in der Vergangenheit mehrfach wegen Diebstahls und Drogendelikten aufgefallen war, kurz vor der Entlassung aus einer sechsmonatigen Haftstrafe steht. Sie nimmt an einem Entzugsprogramm teil, hat die Chance, in einer betreuten Einrichtung unterzukommen, und kann eine Traumatherapie antreten.

Im Prozess konnte die Frau glaubhaft machen, dass sie im Zug unter Druck gehandelt hatte. Wäre sie dem Mann, der nach einem Angriff auf die Tochter der Frau inzwischen eine Haftstrafe von elf Jahren und zehn Monaten wegen versuchten Mordes absitzt, nicht zur Seite gesprungen, hätte dieser sie zu Hause wieder verprügelt.

Er hatte schon mehrfach eingesessen, weil er in der Partnerschaft zu Gewalt neigt. Nach einer gescheiterten Ehe, in der die Frau ebenfalls geschlagen worden war, hatte sie wieder eine schlechte Wahl getroffen. Richter Kovatschevitsch hofft, dass die Frau nun ihre Chance nutzt und erst einmal ihr Leben in Ordnung bringt.