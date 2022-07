Die Messe Adventure Southside findet von Freitag bis Sonntag, 29. bis 31. Juli zum zweiten Mal auf dem Häfler Messegelände statt. Die Themen Offroad, Campervans und Selbstausbau stehen dabei einem Pressetext der Rough Road Events GmbH zufolge im Mittelpunkt. Der Veranstalter der Messe, die bis 2019 vier Mal in Eigeltingen im Landkreis Konstanz stattfand, rechnet mit rund 200 Ausstellern.

Selbstausbau von Reisefahrzeugen im Blick

Auf rund 30.000 Quadratmetern Ausstellungsfläche im Innen- und Außenbereich werden den Angaben zufolge unter anderem Weltreisemobile, Offroad-Trailer, Campervans, Dachzelte sowie Outdoor- und Campingartikel ausgestellt. Darüber hinaus stehen mehr als 40 Vorträge und Workshops auf dem Messeprogramm. Diese widmen sich beispielsweise dem Selbstausbau von Reisefahrzeugen.

Selbermachern stehen am Rand des Freigeländes zudem zahlreiche Privatausbauer mit Ratschlägen zur Seite. Auf dem Freigelände ist auch ein Offroad-Parcours zu finden. Hier können Besucher Fahrten über Hindernisse vom Beifahrersitz aus miterleben. Für jüngere Besucher gibt es eine Hüpfburg, Bastelkurse, Sportaktivitäten, Kinderschminken und einen Kettcar-Parcours.

Camp-Bereich ab Tag vor Messebeginn geöffnet

Die Messe ist täglich ab 10 Uhr geöffnet, am Freitag und Samstag bis 18 Uhr, am Sonntag bis 17 Uhr. Eine Tageskarte kostet für Erwachsene 15 Euro, für Kinder 6 Euro und für Familien 30 Euro. Darüber hinaus werden Dauerkarten angeboten. Tickets sind online sowie an der Tageskasse erhältlich. Die Nutzung eines Camp-Bereichs, der bereits am Donnerstag vor Messebeginn öffnet, kostet 20 Euro pro Fahrzeug und Nacht, mit Strom 25 Euro. Tickets hierfür gibt es ausschließlich am Eingang zum Camp, Parkplatz Ost 2.

Informationen: www.adventuresouthside.de