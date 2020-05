Aktuelle Lockerungen

Seit Montag gelten in Baden-Württemberg Lockerungen der Kontaktbeschränkung im Rahmen der Corona-Verordnung. So dürfen sich nun in der Öffentlichkeit die Angehörigen zweier Haushalte treffen. Eine Personenbegrenzung gilt nicht, aber eine Begrenzung auf zwei Haushalte. In privaten Räumen sind nun nicht mehr nur direkte Verwandte (Großeltern, Eltern, Kinder, Enkel), sondern zusätzlich auch Geschwister (Seitenlinie) und deren Nachkommen (also Kinder und Enkel) von der Fünf-Personen-Grenze im nichtöffentlichen Raum ausgenommen. Aktuelle Informationen in der Katastrophenschutz-App Nina oder im Internet: www.baden-wuerttemberg.de