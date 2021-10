Drei Seminare in der Reihe „Meisterwerke der klassischen Musik“ der Volkshochschule befassen sich ab Ende Oktober mit Konzerten, die wenig später im Graf-Zeppelin-Haus von großen Orchestern aufgeführt werden. „Ich halte es für sehr sinnvoll, dass Konzertbesucher die Möglichkeit haben, sich vorher tiefgründig in ein Werk einführen zu lassen. Sie haben so einen anderen Hörgenuss“, sagt Joachim Trost. Er dirigiert den Philharmonischen Chor und das Sinfonieorchester Friedrichshafen und ist Musiklehrer am Montfort-Gymnasium in Tettnang. Trost wird die Einführung zum Konzert mit dem NDR-Symphonieorchester halten, das unter anderem eine Sinfonie von Anton Bruckner spielt.

Friedrichshafen Kultur im Hafen startet endlich wieder durch. Zum Auftakt hat das Kulturbüro Künstler aus der Region eingeladen Das könnte Sie auch interessieren

„Bruckner kann für manche sehr spröde sein, das haben bereits die ersten Rezensionen gezeigt“, sagt Trost. Er wird sich dem Werk auf verschiedene Weise nähern: Die biografische stellt Bruckner als Menschen in seiner Zeit vor, die mystisch-religiöse setzt Bruckners Ideenwelt in Beziehung zu seiner Musik, die kognitive analysiert Themen der Musik. „Menschen haben verschiedene Zugänge zu Musik, es soll jeder etwas mitnehmen können“, sagt er.

Die Seminar-Termine im Überblick



Donnerstag, 25. November, 19 Uhr: Joachim Landkammer zum Konzert am 28. November (Bach, Mozart)



Dienstag, 18. Januar, 19 Uhr: Joachim Landkammer zum Konzert am 20. Januar (Dukas, Holmès, Saint-Saëns)



Die Teilnahme kostet 12,40 Euro beziehungsweise 18,60 Euro pro Abend, Anmeldung Donnerstag, 28. Oktober, 19 Uhr: Joachim Trost zum Konzert am 31. Oktober (Bruckner)Donnerstag, 25. November, 19 Uhr: Joachim Landkammer zum Konzert am 28. November (Bach, Mozart)Dienstag, 18. Januar, 19 Uhr: Joachim Landkammer zum Konzert am 20. Januar (Dukas, Holmès, Saint-Saëns)Die Teilnahme kostet 12,40 Euro beziehungsweise 18,60 Euro pro Abend, Anmeldung online , Kursort ist die Volkshochschule.

Im Konzert muss nicht alles gefallen

Weitere Abende gestaltet Joachim Landkammer, akademischer Mitarbeiter am Lehrstuhl für Kunsttheorie und inszenatorische Praxis der Zeppelin Universität. Ihm ist wichtig, keinen elitären Kulturdünkel zu betreiben, sondern Möglichkeiten für Dialog, Rückfragen, Kritik und Diskussion zu schaffen. „Die einzige Voraussetzung für den Kurs ist es, zuhören zu wollen“, sagt er.

Friedrichshafen 36 Jahre für die Kultur in Friedrichshafen: Welche Erlebnisse Franz Hoben in besonderer Erinnerung geblieben sind Das könnte Sie auch interessieren

Er möchte seine Gäste aus ihren musikalischen Nischen locken. Im Konzert müsse nicht alles gefallen. Manches berühmte Stück sei in seiner Zeit beim Publikum durchgefallen, weil es zu neu oder ungewohnt war. „Ich stelle mir vor, dass wir bei Musikausschnitten die aus der Feuerzangen-Bowle bekannte Methode des gemeinsamen ‚Sich-Mal-Ganz-Dumm-Stellens‘ ausprobieren: Wir fragen uns, was hören wir an einer bestimmten Stelle eigentlich?“, sagt er. Selbst dirigieren, Varianten anhören, einen Tanz zu einer Orgelsinfonie erfinden – Landkammer will vielen Wegen Raum geben, sich einem Werk zu nähern.