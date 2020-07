von Lena Reiners

Der Schilderwald in der Friedrichshafener Fußgängerzone wächst: Gesellten sich zur Wiedereröffnung des Einzelhandels in Coronazeiten Hinweisschilder zu Masken und Abstand zu den üblichen Werbeauftstellern hinzu, gibt es jetzt ein weiteres Thema, das auf Schildern angepriesen wird. Zum 1. Juli wurde die Mehrwersteuer gesenkt: Um drei Prozentpunkte auf 16 % beziehungsweise der ermäßigte Satz um zwei Prozentpunkte auf 5 %. So soll die Wirtschaft nach der Coronakrise angekurbelt werden. Jetzt buhlen Angebote mit dem Hinweis auf die Steuersenkung um die Aufmerksamkeit der Passanten.

Kein plötzlicher Kaufrausch zu bemerken

Franz Speth bemerkt kaum eine Wirkung auf das Kaufverhalten seiner Kunden, obwohl hier durchaus größere Beträge für Fotoausrüstungen bezahlt werden. Mutmaßlich liegt es daran, dass diejenigen, die das Equipment geschäftlich nutzten, sowieso die Mehrwertsteuer erstattet bekämen. | Bild: Lena Reiner

Franz Speth, Inhaber des gleichnamigen Fotogeschäfts, bemerkt keinen plötzlichen Kaufrausch bei seinen Kunden. „Ich denke, es wäre vielen mehr geholfen, wenn es etwa eine andere Abschreibungszeit oder dergleichen gäbe. Wenn man Kameras etwa sofort abschreiben könnte, würden sicherlich mehr Kunden kommen“, schildert er die Lage der Geschäftskunden, die die Mehrwertsteuer üblicherweise sowieso absetzen könnten. Bei den Privatkunden sei die Wirkung ähnlich gering: „Ich hatte exakt einen Kunden, der extra mit seinem Einkauf gewartet hat. Dabei hätte er die 2,5 Prozent Rabatt auch mit mir aushandeln können.“ Speth zuckt mit den Schultern. Arbeit jedenfalls habe die Steuersenkung bereits bedeutet, mit der Umstellung des Kassensystems nämlich.

Handschriftlich die Preise geändert

Bei Edeka sind manche Preisschilder von Hand geschrieben. | Bild: Lena Reiner

Bei Edeka hängt derweil ein Aushang, das eventuell noch nicht alle Produkte neu ausgezeichnet seien, dies aber nachgeholt werde. Vereinzelt gibt es handschriftliche Preisschilder an den Regalen.

Aufwand zu groß: Direkt an der Kasse berechnet

OBI schenkt den Kunden noch einen Prozent obendrauf. Die Ware in dem weitläufigen Laden ist nicht neu ausgezeichnet, der Betrag zum neuen Steuersatz wird an der Kasse berechnet. | Bild: Lena Reiner

Obi hingegen zeichnet keine Ware neu aus. „Bei mehr als 50 000 Produkten wäre der Aufwand zu groß“, erklärt ein Mitarbeiter. Die Mehrwertsteuersenkung werde dann direkt an der Kasse berechnet. Hinweisschilder weisen die Kunden auf die Maßnahme hin: „Die meisten finden das okay so und das eine Prozent der Kunden, die die Schilder übersehen: „Denen erklären wir es gern persönlich.“

Bonus für die Mitarbeiter

Ute Voß bemerkt, dass eigentlich kein Kunde nach der Mehrwertsteuersenkung fragt. Das Hinweisschild zum Umgang mit dem Mehrbetrag werde nicht gelesen. | Bild: Lena Reiner

Alexander Ulmer von der gleichnamigen Bäckerei Ulmer hat sich entschieden, die Mehrwertsteuersenkung nicht an die Kundschaft weiterzugeben. „Bei den Brötchen wäre das ein Cent, bei einer Brezel etwa 1,8 Cent, die die Kunden gespart hätten“, erklärt er. Das Ergebnis wäre ein Hantieren mit „Pfennigle“ und schiefen Beträgen gewesen, das sich in den Geldbeuteln kaum bemerkbar gemacht hätte. Stattdessen geht der Zusatzbetrag, der nun eingenommen werde, an die Verkäuferinnen: „So erhalten sie bis zum Jahresende monatlich einen Bonus.“ Schließlich seien die Verkäufer auch diejenigen, die während der gesamten coronabedingten Ausnahmesituation „an vorderster Front“ stünden.

In den Filialen steht ein Schild zur Vorgehensweise, denn: „Die Kunden müssen ja auch Bescheid wissen, was mit dem Geld passiert.“ Mitarbeiterin Ute Voß in der Filiale am Buchhornplatz beobachtet, dass das Schild kaum gelesen wird: „Vielleicht ist zu viel Text drauf.“ So oder so seien die Kunden nicht an der Steuersenkung interessiert, nachgefragt werde nicht.

Mit großen Schildern und Beklebungen machen die Läden auf Rabattaktionen aufmerksam, die für die Kundschaft deutlich mehr Ersparnis bedeuten als die Mehrwertsteuersenkung. | Bild: Lena Reiner

Nur bei hohen Beträgen ist die Senkung spürbar

Das beobachten auch weitere Einzelhandelsmitarbeiter, ob bei Tee Geschwendner, die ebenfalls ihre Preise nicht geändert haben, sondern den Mehrbetrag an den Kindernothilfefonds des Deutschen Kinderhilfswerks spenden, oder in den umliegenden Modegeschäften. Darauf angesprochen erklärt eine Kundin, die ihren Namen nicht in der Zeitung lesen möchte: „Bei mir hat die Steuersenkung ganz ganz sicher keinen Einfluss aufs Einkaufsverhalten.“ Sie nutze regelmäßig ihre eigene Mittagspause zum Umschauen und Einkaufen in den innenstädtischen Läden, da sie nicht direkt in Friedrichshafen wohne. Auch Waltraud Lehner, die bei „Louise“ die Kleidungsstücke anschaut, meint: „Ich gehe schon immer gern einkaufen und stöbern: mit oder ohne Steuersenkung. Bei so kleinen Beträgen macht sich das ja sowieso nicht bemerkbar.“ Nur beim neuen Hörgerät ihres Mannes, das mehrere Tausend Euro kosten solle, freuten sie sich auf die Ermäßigung des Betrags.

Bisher nur Arbeit durch die Umstellung

Ebenfalls mit größeren Beträgen hantieren die Mitarbeiter des Autohauses VW Bleicher an der Paulinenstraße. Trotzdem bemerkt Serviceleiterin Dominique Diemer bislang keinen Unterschied bei den Kunden: „Für uns bedeutet die Steuersenkung bisher nur Arbeit. Wir mussten das ganze System umstellen, damit keine Rechnungen zum falschen Satz das Haus verlassen.“

Aufsteller in der Innenstadt weisen auf das Sparpotenzial durch den gesenkten Mehrwertsteuersatz hin. | Bild: Lena Reiner

Yasemin Dagli, die seit mehr als 20 Jahren als Bilanzbuchhalterin tätig ist und so den Überblick über die Steuerangelegenheiten einiger Unternehmen hat, kommentiert die Situation wie folgt: „Für uns ist das ein riesiger Aufwand. Ob sich das Ganze letztlich wirklich lohnt, ist fraglich.“ Sie denke, dass eine generelle Senkung auf den ermäßigten Steuersatz von 7 % oder eine Absenkung der Sozialversicherungsbeiträge deutlich mehr bewirkt hätte.