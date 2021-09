Am Samstag zwischen 13.15 Uhr und 16.30 Uhr machte sich laut Aussage der Polizei ein Dieb an einem Zelt auf dem Camping Park Gohren in Kressbronn zu schaffen. Er entwendete aus dem Zelt mehrere Kleidungsstücke, Smartphone-Zubehör wie auch einen Autoschlüssel.

Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Friedrichshafen (Tel. 07541/7010) in Verbindung setzen.