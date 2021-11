Noch liegen nicht für alle Verdachtsfälle die PCR-Testergebnisse vor: Bei sieben von inzwischen 15 per Schnelltest positiv getesteten Bewohnern des Karl-Olga-Hauses (KOH) wurde einer Mitteilung der Stadtverwaltung zufolge bislang eine Corona-Infektion bestätigt. Alle 15 Bewohner seien mindestens doppelt geimpft, eine Person habe bereits die dritte Impfung. „Bei allen positiv Getesteten treten bisher höchstens leichte Symptome auf“, heißt es weiter.

Von den Mitarbeitern des städtischen Alten- und Pflegeheims wurden im Schnelltest bisher elf Menschen positiv getestet, darunter acht geimpfte und ein genesener. Für fünf der im Schnelltest positiv Getesteten fehlt dem Pressetext vom späten Mittwochnachmittag zufolge noch das PCR-Ergebnis. Auch hier zeige sich die Wirkung der Impfung, so die Stadt weiter: „Die geimpften Mitarbeitenden zeigen kaum Symptome, die nicht geimpften zeigen mehr Symptome.“ Derzeit gebe es aber keine schweren Verläufe.

Tests und Impfungen im Karl-Olga-Haus

Das Besuchsverbot für das Alten- und Pflegeheim wurde inzwischen wieder aufgehoben, es gelten aber strenge Besuchsregelungen: Besuche sind laut Mitteilung werktags zwischen 10 und 12 Uhr sowie zwischen 14 und 16 Uhr möglich. Besucher müssen dabei eine FFP2-Maske tragen. Für den Zutritt ist außerdem ein 3G-Nachweis erforderlich.

Auch geimpfte und genesene Besucher werden um Schnelltest gebeten

Bei Geimpften und Genesenen bittet das KOH zusätzlich um einen Schnelltest, der vor dem Besuch gemacht werden sollte. Wer nicht geimpft oder genesen ist, muss einen negativen Testnachweis bringen, also mindestens einen negativen Antigen-Schnelltest der maximal 24 Stunden alt sein darf. Zum besseren Schutz der Bewohner sind nicht geimpfte und nicht genesene Personen angehalten, einen PCR-Test vorzulegen, der maximal 48 Stunden alt sein darf. Der 3G-Nachweis wird von allen Besuchern ab sechs Jahren verlangt, ausgenommen sind Schüler bis 12 Jahre, die in der Schule getestet werden. Am Eingang finden Nachweiskontrollen statt.