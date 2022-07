„Der Maybach-Preis verlangt hervorragende schulische Leistungen und soziales Engagement“, sagte Christoph Felder, Schulleiter des Karl-Maybach-Gymnasiums, der am Donnerstag die Maybach-Preise der gesamten Pandemiezeit verliehen hat. Oder wie es Andreas Schell formulierte, der als CEO von Rolls Royce Power Systems das geistige Erbe von Karl Maybach weiterführt: „Machen ist wie wollen, nur krasser.“

Tabea Kuhlmann, Maybach-Preisträgerin 2020, freut sich über eine verspätete Preisverleihung. | Bild: Andrea Fritz

In diesem Sinne „krass“ sind alle Preisträger. Tabea Kuhlmann etwa, die den Maybach-Preis 2020 erhielt, lebt Emanzipation und Gleichberechtigung durchsetzungsstark und selbstverständlich. Saide Nestler (2021) gilt als bescheiden, setzt sich aber bei Wettbewerben von Mathe bis Formel I gegen Jungs durch und springt selbstredend als Lehrerersatz beim Seehasenfestumzug ein. Eric Jacob, der ideenreiche Philosoph, Felix Kunze, der kluge Welterklärer und Louis Schell, der Teamleiter mit dem langen Atem, teilen sich einen Maybach-Preis 2021.

Da zollt der Schulleiter Respekt

Für Madita Mosch, Maybach-Preisträgerin 2022, existieren keine Probleme, ihr ist logistisch nichts zu anspruchsvoll. Zusammen mit Romy Butz, die den Sozialpreis 2021 erhielt, hat sie in Rekordzeit einen Kulturabend der Sonderklasse vorbereitet. „Unglaublich. So eine Klarheit, so eine Reife, Madita, ich zolle dir den größten Respekt“, sagte Rektor Christoph Felder.

Louis Schell, Eric Jacob und Felix Kunze teilen sich einen der Maybach-Preise 2021, weil nur maximal drei Preise pro Jahr vergeben werden sollen. | Bild: Andrea Fritz

Daniel Marschall und Alexander Strauss, vielseitig sozial engagiert und ebenfalls Maybach-Preisträger 2022, bringen sich für die Häfler Schule besonders mit musikalischem Engagement ein. Auch für die Preisverleihung haben sie von der KMG-Bigband zur Preisverleihung auf die Bühne gewechselt. Damit ist erstmals die musikalische Seite bei den Maybach-Preisträgern vertreten.

Greta Hartleb, Kulturpreisträgerin 2021, glänzte als Solistin mit klarem Sopran und Franz Schuberts „An die Musik“. | Bild: Andrea Fritz

Virtuos wurde es auch bei der Übergabe der Kulturpreise. Greta Hartleb und der helle Sopran, mit dem sie Schuberts „An die Musik“ interpretierte, waren ein Höhepunkt der Feier. „Den Preis habe ich ja voriges Jahr schon bekommen, aber ich freue mich, dass jetzt auch eine Preisverleihung stattfinden kann“, sagte die junge Frau vor ihrem Auftritt. Hingerissen war das Publikum auch von Justin Bauer-Chen am Flügel, der diesjährige Preisträger ist zudem unentbehrlich, wenn es um die Haustechnik im Gymnasium geht. Jenny Zipprick, die Preisträgerin von 2020 lernte, so die Mutter, zuerst singen, dann laufen.

Die Sportpreise gingen alle an junge Frauen, dies sind 2020 Cosma Müller und Jessica Dick, 2021 Lia Gebe und 2022 Klara Röttger, sowie Ida Bachschmid. Rowena Jose und Sophia Getachew haben die Würdigung „Versetzung des Jahres“ erhalten. Getachew ist erst ein Jahr in Deutschland und hat bereits eine ganz ordnungsgemäße Versetzung geschafft.

Rowena Jose hat einen der Preise für die Versetzung des Jahres erhalten, darauf sind auch Rektor Christoph Felder und Lehrerin Andrea Schatz-Chavoshi stolz. | Bild: Andrea Fritz