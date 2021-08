Friedrichshafen vor 19 Minuten

„Mehr Angst vor Quarantäne als vor dem Virus“: Kita-Eltern wollen zurück in den Regelbetrieb

Während die Corona-Maßnahmen in der Erwachsenenwelt nach und nach fallen, gibt es in Kitas in Friedrichshafen immer noch strenge Hygieneregeln. So flattern in einigen Außenbereichen von Häfler Kitas noch Absperrbänder, damit Gruppen sich nicht mischen. „Nicht mal Geschwisterkinder dürfen sich begegnen“, berichtet Kita-Gesamtelternbeiratsvorsitzende Nicole Dathe. Zudem gebe es immer noch verkürzte Öffnungszeiten. Doch das dürfte sich bald ändern.