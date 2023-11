„Schall und Rauch“ betitelte der Musikverein Kluftern seine neue Reihe mit Konzert und Treff am Lagerfeuer an ungewöhnlichen Orten. Aber im Gegensatz zur ursprünglichen Bedeutung der Redewendung, nach der Schall und Rauch nichts Fassbares und Vorübergehendes bedeutet, vergänglich ist oder keine Bedeutung hat, blieb die Veranstaltung in den Köpfen der Besucher durch das sinnliche Erlebnis hängen.

Dafür sorgten der ungewöhnliche Auftrittsort in der Kirche St. Gangolf, zu dem Pfarrer Ulrich Hund seinen Segen gegeben hatte, die Auswahl von Stücken – Pop- und Rock-Klassiker – und die Kooperation mit anderen Gruppen; diesmal mit HaloBreeze, eine lose Formation mit Mitgliedern aus Kluftern, Berg, Schnetzenhausen und Fischbach, sowie die Gemeinschaft am Lagerfeuer. „Schall und Rauch stehen auch für Aufbruch und Ausbruch“, verwies der prägnant und kurzweilig moderierende Sebastian Thoma auf das neue Konzept des MV Kluftern unter der Leitung von Bernhard Jauch. Bei der Auswahl der Stücke haben sich die Musiker auf das Thema Gemeinschaft, Zusammenhalt und Solidarität verständigt, passend zum Spiel in der Kirche, in der fast alle Reihen besetzt waren.

Mit Gemeinschaft und Umbruch hatte auch das erste Stück zu tun, wenn er an den Fall der Berliner Mauer und an die Ukraine denke: „Wind of Change“ der bekannten Rockgruppe „The Scorpions“. Gemeinschaft drückte sich auch in „Ehrenwort“ der Schweizer Gruppe „Fäaschtbänkler“ aus, bei dem das Publikum mitklatschte. Natürlich passten zum Thema auch Lionel Richies „We are the World“ mit den Soli von Trompeter Stefan Öhs und Posaunist Otto Thoma und der Song von Sarah Connor über das Verbrecherpaar „Bonnie & Clyde“, das Ende der 30er in den USA durch die Lande zog. Die Botschaft: Wir stehen zusammen wie Bonnie & Clyde.

Mit vielen weiteren Klassikern und Klängen schmeichelten sich die Musiker und Sänger in die Herzen der Zuhörer, denen es trotz der kühlen Temperaturen dabei ganz warm ums Herz wurde: Wie bei der von Simon & Garfunkel besungenen Freundschaft in „Bridge over troubled water“ und „Sound of Silence“, in „1000 Years“, wo ein Vampir der „Twilight Saga“ die Liebe zum Schwingen bringt und in Paul McCartneys „Ebony and Ivory“, das das Ende der Rassenspannungen beschwor. Sehr tröstlich und ergreifend Dietrich Bonhoeffers „Von guten Mächten“, dessen Verse der später von den Nazis hingerichtete evangelische Pfarrer und Widerstandskämpfer 1944 an seine Verlobte schrieb, und das in St. Gangolf einfühlsam musikalisch interpretiert wurde.

Mit Standing Ovations belohnten die Zuhörer alle Mitwirkenden und das neue Konzept. „Beim Konzert haben alle gut zusammen harmoniert und mit den Sängern war es besonders schön, das war nochmal eine andere Dimension. Besonders gut haben mir „Chasing Cars“ gefallen, das wurde lange geübt und an Kleinigkeiten gefeilt“, sagte die 14-jährige Emma Dehm aus Fischbach. Thilo Nack, 62, der die Bassklarinette gespielt hatte, freute sich: „Wunderschön, dass so eine Veranstaltung so gut ankommt, dass so viele Leute da sind, die sonst vielleicht nicht zu einer Blasmusik-Veranstaltung gekommen wären.“ Das Konzept fand er gut: „Ich freue mich, dass dies ein weiterer Beitrag zum Bestand des Musikvereins ist und zum gesellschaftlichen Leben im Dorf.“ Gefallen hatten ihm auch die verschiedenen Klangkörper. Die Kirche sei wegen der unbekannten Akustik etwas schwierig zu bespielen. Aber je nach Sitzplatz war die Qualität sehr gut.

Dem Regen trotzten die meisten Besucher danach auf dem Kirchenvorplatz. Unter Regenschirmen und Pavillons schlürften sie warme Getränke und genossen Falafelbällchen. Viele freuen sich auf das nächste Event. Aber demnächst steht erst einmal das Musizieren auf dem Weihnachtsmarkt und der Fasnachts-Countdown des Musikvereins am 5. Januar an.