Das Medienhaus am See bietet nach der Corona-Pause wieder einen eingeschränkten Service an: Ab Mittwoch, 22. April ist die Rückgabebox im Foyer des Medienhauses von 6 Uhr bis 22 Uhr wieder mit einem gültigen Medienhausausweis zugänglich. Das gibt die Stadtverwaltung in einer Mitteilung bekannt.

Der Telefonservice ist am Mittwoch, 22. April und am Donnerstag, 23. April von 10 Uhr bis 16 Uhr unter der Telefonnummer 0 75 41/20 35 35 01 erreichbar.

Öffnungszeiten sind beschränkt

Ab Freitag, 24. April bietet das Medienhaus am See seinen Service mit Einschränkungen wieder an. Die Öffnungszeiten sind bis auf weiteres von Dienstag bis Freitag auf 12 Uhr bis 18 Uhr beschränkt, an Samstagen von 10 Uhr bis 13 Uhr.

Mit Rücksicht auf die Hygienevorschriften im Rahmen der Corona-Pandemie werde der Zugang zum Medienhaus nur einer begrenzten Besucherzahl gewährt, heißt es in der Mitteilung. Mit Wartezeiten sei deswegen zu rechnen.

Nur mit Kundenkarte ins Medienhaus

Das Medienhaus öffnet zunächst nur für Besitzer einer gültigen Kundenkarte. Neuanmeldungen sind möglich. Der Aufenthalt wird mit Rücksicht auf die Wartenden auf die Zeit der Medienauswahl beschränkt.

Die Lernbar, die Leseplätze, der Zeitschriftenbereich mit Café und die Arbeitsplätze bleiben bis auf weiteres gesperrt. Tageszeitungen werden in dieser Zeit nicht angeboten. Aktuelle Zeitschriften können ausgeliehen werden.

Spieleangebot ist nicht zugänglich

Auch das Spieleangebot in der Kinderabteilung kann nicht genutzt werden. Es sind keine Internetnutzung, kein Kopieren und kein Drucken möglich.

Das Medienhaus darf nur mit Mundschutz betreten werden. Die Mindestabstände sind einzuhalten und der Wegeführung, die der Sicherheit der Besucher dient, ist zu folgen. Bis zum 9. Mai können Medien ohne anfallende Gebühren zurückgegeben werden, bei denen das Rückgabedatum innerhalb der Schließzeit lag.