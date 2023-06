Der imposante Hugo-Eckener-Saal im Graf-Zeppelin-Haus bietet Max Raabe und dem Palast Orchester eine wunderbare Kulisse: Kontrabass und Blasinstrumente tönen durch den Raum und entführen das Publikum in die Vergangenheit. Viele Lieder, die die Musiker covern, stammen ursprünglich aus den 1930er-Jahren. Stücke wie „Unter den Pinien von Argentinien“ oder „Ich werde jede Nacht von Ihnen träumen“ sind das, die das zwölfköpfige Palast Orchester mit viel Liebe zum musikalischen Detail darbietet. Selbst wenn die Texte komisch sind, wie etwa im Fall von „Mein Gorilla hat ‚ne Villa im Zoo“, verleihen Raabe und seine Mitstreiter den Stücken durch die aufwendige Instrumentation eine Ernsthaftigkeit.

Das Orchester darf glänzen

Neben den gecoverten Liedern, deren Texter, Komponisten und ursprüngliches Erscheinungsjahr Raabe pflichtbewusst nennt, spielt das Palast Orchester selbstgeschriebene, vornehmlich vom jüngsten Album „Wer hat hier schlechte Laune“. Das Konzert an einem lauen Sommerabend eröffnen die Musiker passenderweise mit dem Titel „Der Sommer“, der bestens in das Klangbild einführt und in dem Raabe direkt seinen beeindruckenden Bariton zur Schau stellen kann.

Wenn die Instrumente im Mittelpunkt stehen und Raabe nicht singt, tritt er aus dem Licht, lehnt sich lässig auf den Flügel hinter ihm und lässt die Musiker glänzen, etwa die Violinistin Cecilia Crisafulli. Sie rückt mit ihrem Geigenspiel immer wieder ins Zentrum des Auftritts. Nach etwa einer Stunde verabschieden sich Raabe und das Orchester mit dem aus der Serie „Babylon Berlin“ bekannten Stück „Ein Tag wie Gold“ in die Pause, aus der die anfangs schwarz gekleideten Musiker in weißen Anzügen wiederkommen, um eine weitere Stunde zu spielen.

Gleich zwei Zugaben

Höhepunkte sind auch die Ansagen, mit denen Raabe das Publikum zwischen den Stücken zum Lachen bringt. So sorgt etwa eine augenzwinkernde Nacherzählung der Oper Lohengrin für großes Gelächter. An anderer Stelle erzählt Raabe zunächst eine Anekdote, um sie mit den Worten „Was hat das mit dem folgenden Stück zu tun? Nichts“ zu beenden.

Im Interview verriet Raabe dieser Zeitung kürzlich, dass einer seiner Antriebe sei, das Publikum am Ende von Konzerten mit dem Wunsch zurückzulassen, zum nächsten Konzert des Orchesters wiederzukommen. Das scheint in Friedrichshafen gelungen: Schon am Abend kann das sichtbar begeisterte Publikum den Musikern mit Standing Ovations gleich zwei Zugaben abringen und möchte sie nicht von der Bühne gehen lassen. Mit dem „Schlaflied“ beenden Max Raabe & Palast Orchester final ihren Auftritt: „Doch du mein Schatz musst schlafen gehen, weil Sterne schon am Himmel stehen“, singt Raabe da und nach diesem gelungenen Konzertabend schläft der Großteil des Publikums sicherlich selig ein.