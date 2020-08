Lisa Leschhorn strahlt über die ganze Display-Breite des Mobiltelefons. Vor einem Jahr ist sie mit ihrem Lebensgefährten Silvio Schatz und Australian-Cattle-Dog-Hündin Freya mit einem Work-and-Travel-Visum nach Halifax an der Ostküste Kanadas ausgereist.

Heute kann sie ihr Glück kaum fassen. An der dünn besiedelten Küste Nova Scotias haben die beiden einen Job gefunden und ihr Arbeitgeber möchte sie unbedingt behalten, erzählt die 26-Jährige in einem langen Telefongespräch.

Silvio Schatz, Freya und Lisa Leschhorn leben im kanadischen Nova Scotia in ihrem Wohnmobil. | Bild: Lisa Leschhorn und Silvio Schatz

Schon der erste Tag in Kanada wartete mit einem Abenteuer auf. Der blaue Magirus-Kastenwagen, den die beiden in einer Scheune in Waggershausen liebevoll ausgebaut haben, wollte sich nicht aus dem Hafen von Halifax bewegen. Hafenarbeiter, die ihn vom Schiff gefahren hatten, hatten nicht daran gedacht, das Licht auszuschalten. Als das Flugzeug mit Lisa Leschhorn und Silvio Schatz endlich gelandet war, waren beide Batterien des Kastenwagens kaputt und der Ersatz kostete 500 kanadische Dollar. Drei Stunden später waren sie eingebaut und der Magirus-Deutz, Baujahr 1977, wurde für die Reise in die Wildnis beladen.

Noch mit Häfler Autokennzeichen bereisten Lisa Leschhorn und Silvio Schatz die Wildnis von Nova Scotia. | Bild: Lisa Leschhorn und Silvio Schatz

Mit einer Höchstgeschwindigkeit von 75 Stundenkilometern ging es von der Hauptstadt der Provinz Nova Scotia in den Cape-Breton-Highlands-National-Park. Dort wollten sie den Indian Summer mit seinen leuchtenden Farben genießen. Die Campingplätze waren jetzt im Herbst bereits geschlossen, kein Problem in dem weiten nordamerikanischen Land.

Leuchtturm statt Großstadt – Lisa Leschhorn und Silvio Schatz lieben die Abgeschiedenheit. | Bild: Lisa Leschhorn und Silvio Schatz

Auf dem Rückweg von Prince Edward Island, der kleinsten Provinz Kanadas mit ihren berühmten roten Stränden, stieß Silvio zufällig auf eine Annonce im Internet: „Wanted! German Chef“. Als professioneller Koch hatte der 27-Jährige bereits rund um die Welt Erfahrungen gesammelt und sich dann auf die deutsche Küche spezialisiert.

Die neue Heimat hat fern ab von Hektik und Trubel spektakuläre Naturschauspiele zu bieten. | Bild: Lisa Leschhorn und Silvio Schatz

Beim anschließenden Treffen mit Nathan Guggenheimer sprang der Funke sofort über. Das „Old Black Forest Restaurant“ im Hinterland der Kleinstadt Lunenburg sollte am 1. März die neue Heimat von Lisa, Silvio und Freya werden.

Nova Scotia „Neu Schottland„ besteht im Wesentlichen aus einer Halbinsel im Atlantischen Ozean und der Kap-Breton-Insel nordöstlich des Festlandes. Nova Scotia ist flächenmäßig die zweitkleinste Provinz Kanadas und zählt etwas weniger als 1 Million Einwohner. Kein Punkt der 55 284 Quadratkilometer großen Provinz mit den vielen Inseln ist weiter als 56 Kilometer vom Meer entfernt.

Das Klima Nova Scotias ist stark vom Atlantischen Ozean und dem Golfstrom geprägt. Die Winter sind mild mit Durchschnittstemperaturen von null bis minus zehn Grad, was zu wechselhaftem Wetter und geringen Schneehöhen führt. Eine Ausnahme bildet der nördliche Teil um die Kap-Breton-Insel, wo die Durchschnittstemperatur einige Grad tiefer liegt, was der Insel bis zu 200 Millimeter Niederschlag in den Wintermonaten beschert.

Nova Scotia lebt von Holzwirtschaft, Ackerbau und Obst. In den Küstenregionen stellt neben dem Fischfang der Tourismus für viele Einwohner den Haupterwerb dar.

Händeringend hatte Nathan Guggenheimer, der das gut eingeführte Restaurant von seinen Vorbesitzern übernommen hatte, nach einem Küchenchef mit Affinität zur deutschen Küche gesucht. Für beide Seiten ein Sechser im Lotto.

Silvio, „Master of Spätzle“, bereitet Maultaschen für das deutsche Restaurant zu. | Bild: Lisa Leschhorn und Silvio Schatz

Seither beglückt Silvio die Bewohner von Lunenburg, darunter viele deutsche Auswanderer, mit allen Köstlichkeiten, die seine Heimatküche zu bieten hat. Zum „Master of Spätzle“ avanciert, serviert er Maultaschen, Kässpätzle und Rindsrouladen und zum Nachtisch Schwarzwälder Kirschtorte oder Apfelstrudel. Doch der absolute Renner ist sein Jägerschnitzel. „Die Kanadier lieben Jägerschnitzel“, sagt Lisa, „es ist verrückt!“

Lisa bedient sonntags im Restaurant und kümmert sich um den Social-Media-Kanal des „Old Black Forest Restaurants“. | Bild: Lisa Leschhorn und Silvio Schatz

Sonntags bedient die Hotelfachfrau die Gäste und kümmert sich um den Facebook- und Instagram-Auftritt des „alten Schwarzwald-Restaurants“, wie der Name der Gaststätte auf Deutsch lauten würde. Nebenher schreibt sie Artikel über das Leben mit Freya für deutsche Hunde-Magazine und hat ein Buch über ihre Reise geschrieben. „Vier Pfoten und ein Van“ soll im Oktober erscheinen.

Silvio Schatz und Lisa Leschhorn haben sich in die Weite der Ostküste von Kanada verliebt. | Bild: Lisa Leschhorn und Silvio Schatz

Ihr Wohnmobil haben sie im Garten von Nathan Guggenheimer, 20 Meter vom Meer entfernt, geparkt, sie dürfen dessen Küche, Bad und Waschmaschine mitbenutzen und Silvio hat einen Weg zum Arbeitsplatz von 500 Metern. Trotz eines Vollzeit-Jobs hat er Montag und Dienstag frei und arbeitet von 12 bis 20 Uhr. „Das ist jetzt ein ganz anderes Leben“, freut sich Lisa.

In Deutschland habe Silvio er nicht selten 14 Stunden am Stück in der Küche verbracht. Jetzt bleibe auch nach Feierabend Zeit, mit Freya ans Meer zu gehen. Die Hündin sei eine Wasserratte und bereits eine richtige Kanadierin geworden, wie Lisa Leschhorn erzählt.

Freya, die Australian-Cattle-Dog-Hündin, ist laut Lisa schon eine echte Kanadierin geworden. | Bild: Lisa Leschhorn und Silvio Schatz

Bei Herrchen und Frauchen dürfte das noch eine Weile dauern. Am 10. Oktober läuft ihr Work-and-Travel-Visum ab. Zwei Jahre beträgt die Bearbeitungszeit ihrer Aufenthaltsgenehmigung, bis dahin dürfen sie mit einem Brückenvisum weiterarbeiten. Ihr Arbeitgeber unterstützt die beiden und hat ihnen zur Orientierung im bürokratischen Dschungel einen Anwalt an die Hand gegeben.

Zunächst muss Nathan Guggenheimer den Nachweis erbringen, dass auf dem Arbeitsmarkt keine geeignete einheimische Fachkraft zu finden war. Silvio Schatz muss seine deutschen Zeugnisse anerkennen lassen und auflisten, wo er mit Lisa Leschhorn in den vergangenen zehn Jahren gelebt hat. Mit Adresse und einer Telefonnummer für allfällige Rückfragen der Einwanderungsbehörde.

Pläne für eine Zukunft abseits urbaner Zivilisation

Die zwei Jahre seien zwar lang, aber gemessen daran, dass sie hierbleiben wollen, zu vernachlässigen, findet Lisa Leschhorn. Bis dahin bleibt ihr „blaues Wunder“ weiterhin in Nathan Guggenheimers Garten stehen. Danach planen sie, ein kleines Grundstück zu kaufen, um auch die nächsten Jahre ihr unabhängiges Leben abseits urbaner Zivilisation zu verbringen.