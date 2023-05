Nach einem Überfall auf die Tankstelle in der Zeppelinstraße in Manzell am Mittwochabend hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen. Der laut Polizeibericht mit einer Sturmhaube maskierte Täter betrat den Verkaufsraum gegen 23.45 Uhr und forderte von dem Kassierer unter Vorhalt eines Messers die Herausgabe von Bargeld. Er erbeutete einen dreistelligen Bargeldbetrag und flüchtete im Anschluss zu Fuß in Richtung des angrenzenden Waldstücks.

Bodenseekreis Polizei ermittelt nach riskanten Manövern auf B31 gegen mehrere Sportwagenfahrer Das könnte Sie auch interessieren

Der Mann, „eher jung“ und etwa 1,75 Meter groß, war laut Beschreibung schwarz gekleidet, trug schwarze Schuhe mit weißen Streifen und spricht akzentfreies Deutsch. Die Kriminalpolizei geht bereits ersten Hinweisen nach, heißt es weiter. Ob ein Zusammenhang zu einem versuchten Raubdelikt in einer Tankstelle in Markdorf am Dienstagabend besteht, werde dabei auch geprüft. Zeugen wenden sich unter Telefon 07541 7010 an die Polizei.