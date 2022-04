Manuel Sommer aus Friedrichshafen war gerade ein halbes Jahr in der Schule, als der erste Lockdown kam. „Das Homeschooling war eine Qual, besonders das Schreiben und Lesen lernen klappte überhaupt nicht“, erinnert sich seine Mutter Aline Sommer. Irgendwann bemerkten die Eltern, dass er immer so schief schaute beim Lesen und gingen mit dem Schulanfänger zur Kinderärztin. Die machte sie auf eine Augenkoordinationsstörung aufmerksam, die seither erfolgreich auch mit Hilfe von Leseübungen therapiert wird. „Wir üben täglich“, sagt Aline Sommer, „aber mit dem Lesen wurde es trotzdem nicht besser.“

Da Manuel auch eine Augenkoordinationsstörung hat, übt er täglich mit Hilfsmitteln wie dieser Brille. | Bild: Wienrich

Als Manuel in der zweiten Klasse war, schlossen die Schulen erneut. Und Manuel konnte selbst als Zweitklässler im zweiten Schulhalbjahr noch nicht richtig lesen. Auch das Schreiben klappte nicht. „Die Lehrerin meinte nur, wir sollten üben, üben, üben“, sagt Aline Sommer, „irgendwie fühlten wir uns total allein gelassen und Manuel war ja einfach auch kaum in der Schule.“

Schließlich ging sie auf Anraten der Kinderärztin zum Kinderpsychiater, um Manuel auf eine Lese-Rechtschreib-Störung (LRS) hin untersuchen zu lassen. „Bis zur Diagnose verging jetzt fast ein Jahr“, sagt Sommer, „und die Therapie hat immer noch nicht begonnen.“ 25 Therapeuten von Lindau bis Überlingen habe sie abtelefoniert – alle voll. Jetzt wurde sie in Neukirch fündig. Dorthin wird Manuel bald gehen, die Therapie bezahlen die Eltern aus eigener Tasche, wie üblich bei einer LRS.

Dass Kinder wie Manuel einen sehr mühsamen, langen Weg im Schulsystem vor sich haben, ist laut Kinderpsychiaterin Dagmar Hoehne eher die Regel als die Ausnahme. „Das ist sozialrechtlich kein gut gelöstes Thema“, sagt sie, „denn es gibt große Diskrepanzen der Verantwortlichen.“ Zum einen seien da Schulen und Lehrer, deren Aufgabe es ist, den Kindern gut lesen, schreiben, rechnen beizubringen und denen es eigentlich spätestens bis Ende zweiter Klasse auffallen müsste, wenn Kinder Probleme bei den Grundlagen haben. „Das war mit Homeschooling oft nicht der Fall“, sagt sie. Häufig komme auch die systemische Jugendhilfe ins Spiel, denn Kinder mit Entwicklungsstörungen wie Legasthenie oder Dyskalkulie entwickeln häufig psychiatrische Störungsbilder und soziale Auffälligkeiten und Probleme in der Schule. Und dann sind da noch die Eltern, denen oft der „schwarze Peter“ zugeschoben wird, wenn etwas nicht funktioniert in der Schule.

Dagmar Hoehne, Kinder- und Jugendpsychiaterin in Friedrichshafen | Bild: Verena Hoehne

„Würde man einem kurzsichtigen Kind die Brille wegnehmen und sagen: Streng dich doch an, du kannst doch sehen?“ Kinderpsychiaterin Dagmar Hoehne über Kinder mit LRS

„Viele Grundschullehrer sind darauf geeicht, den Eltern die Schuld zu geben“, sagt Hoehne. Oft hieße es dann: Die Eltern üben nicht genug zuhause, die Mütter kümmern sich nicht, arbeiten zu viel, das Kind sei nur zu faul, es müsse mehr üben. „Da frage ich die Lehrer dann: Würde man einem kurzsichtigen Kind die Brille wegnehmen und sagen: Streng dich doch an, du kannst doch sehen?“, sagt Hoehne.

„Üben, üben, üben“, hieß es bei Manuel von Seiten der Schule. Doch bei Kindern mit einer diagnostizierten LRS hilft es kaum, wenn die Eltern das Kind täglich zum Lesen bringen, so Psychiaterin Dagmar Hoehne. Dabei können zusätzliche Probleme entstehen. | Bild: Wienrich

Eine LRS oder Dyskalkulie sei schließlich eine Entwicklungsstörung, die starke Folgen haben kann, wenn sie nicht begleitet und therapiert wird. So seien viele Kinder mit guter Intelligenz früher per se auf der Förderschule gelandet. Heute würden es etliche Kinder mit LRS auch bis zum Abitur schaffen. „Etwa 7 Prozent der Kinder haben eine Legasthenie, hinzu kommen weiter 5 Prozent mit einer Dyskalkulie“, sagt sie.

Trotz der hohen Anzahl an Betroffenen gibt es politisch in Baden-Württemberg kaum Bestrebungen, diese Kinder zu unterstützen. So ist beispielsweise der Nachteilsausgleich, den bayrische Schulen Kindern mit einer diagnostizierten LRS oder Dyskakulie per Gesetz geben müssen, in Baden-Württemberg in Teilen eine „Kann-Bestimmung“. Zwar ist es Pflicht, die Lese- und Rechtschreibleistung der Kinder mit LRS zurückhaltend zu gewichten, es ist aber Ermessenssache, ob beispielsweise Diktate gewertet werden oder nicht. Die Klassenkonferenz entscheidet selbst über die detaillierten Ausgleichsmaßnahmen. Hoehne erzählt, sie habe schon häufig mit Rektoren diskutiert, die den Kindern aus falsch verstandenen Gerechtigkeitsgefühlen diesen Ausgleich in Form von mehr Zeit bei Klausuren oder stärkerer Wertung der mündlichen Noten, nicht geben wollten. „Der Umgang der Schulen mit LRS wandelt sich zum Glück mittlerweile“, sagt sie.

Kinder mit einer Legasthenie haben oft Probleme, richtig schreiben zu lernen. Bereits das Erlernen der Buchstaben macht ihnen Schwierigkeiten. Die Rechtschreibung ist eine große Herausforderung für sie. | Bild: Wienrich

„Mangelhafter Fernunterricht“ zieht Probleme nach sich

Dabei ist es eigentlich Aufgabe der Schule, das Kind zusätzlich zu unterstützen, beispielsweise in Form von Förderunterricht oder LRS-Training. „Im Grunde bräuchte es dafür aber in jeder Klasse eine Zusatzkraft, sodass individualisiertes Lernen möglich ist“, erklärt Hoehne. Die ist in Regelschulen aber gar nicht vorgesehen und Kinder mit LRS oder Dyskalkulie werden häufig vom System abgehängt. Aufgrund des „mangelhaften Fernunterrichts“ während der Pandemie, so Hoehne, kämen jetzt Kinder hinzu, die zwar nicht den klinischen Kriterien einer Legasthenie oder Dyskalkulie entsprächen, aber trotzdem enorme Lerndefizite und auch Verhaltensauffälligkeiten hätten und dringend Hilfe bräuchten, die sie in der Schule nur selten bekämen.

„Wir erleben jetzt einen regelrechten Ansturm auf unsere Praxis“, sagt sie, „und wir müssen schon seit einiger Zeit priorisieren, sodass Kinder mit einer LRS, die zur Diagnose kommen, häufig länger warten müssen.“ So dauert es durchaus einige Monate bis die Testdiagnostik abgeschlossen ist – und dann nochmal drei bis vier Monate bis das Jugendamt eine Therapie genehmigt. Denn das ist immer dann involviert, wenn zusätzlich ein kinder- und jugendpsychologisches Störungsbild vorliegt oder droht – und das, so Hoehne, sei häufig Regel der Fall. „Einige Kinder nässen sich wieder ein, andere bekommen Leistungsängste, entwickeln soziale Probleme“, sagt sie. Es folgen Gespräche mit der Schule, dem Jugendamt, den Eltern. Und im besten Fall dann eine Therapie, deren Kosten das Amt trägt.

Die Kinderärztin hat bei Manuel eine Augenkoordinationsstörung festgestellt, die nun von einer Optikerin therapeutisch begleitet wird. Hier übt Mutter Aline Sommer mit ihrem Sohn mit Hilfe einer Wäscheleine und Klammer, die Augen besser zu koordinieren. | Bild: Wienrich, Sabine

Wie kam Manuel bisher klar mit seiner LRS? „Ich melde mich beim Lesen einfach nicht“, sagt er, „wenn ich lesen muss, ist es mir schon peinlich und manche lachen dann auch.“ Nun wird Manuels Mutter mit der Diagnose bei der Schule vorstellig werden, um den Nachteilsausgleich zu besprechen. Zu Beginn der dritten Klasse habe es einen Test zur Feststellung der Lese- und Rechtschreibkompetenz gegeben. Bei Manuel stand darunter, dass seine Leistungen unterdurchschnittlich seien. Seine Eltern hoffen jetzt, dass er sich mit einer Therapie, die bald startet, bessert.

Jörg Boyke-Weiland, Lerntherapeut in Friedrichshafen | Bild: privat

„Diesem Nachfrage-Tsunami, der durch die Pandemie entstanden ist, kann ich nicht mehr standhalten.“ Jörg-Boyke-Weiland, Lerntherapeut in Friedrichshafen

Überhaupt einen Therapieplatz zu bekommen, ist derzeit eine riesige Herausforderung. „Ich arbeite seit über 30 Jahren als Lerntherapeut und konnte bis vor einem Jahr allen Kindern innerhalb von sechs Wochen einen Platz anbieten. Doch diesem Nachfrage-Tsunami, der durch die Pandemie entstanden ist, kann ich nicht mehr standhalten“, sagt Jörg Boyke-Weiland, Leiter des Legastheniezentrums Bodensee in Friedrichshafen. Bis Sommer arbeite er noch die Warteliste ab, dann sei er komplett voll für das restliche Jahr. „Der Distanzunterricht war Gift besonders für Grundschüler“, sagt er, „wir sehen jetzt die Folgen bei den Kindern – auch in Form von massiven Lernverlusten bei den Grundkompetenzen Lesen, Schreiben und Rechnen.“

Der erfahrene Lerntherapeut testet jährlich im Rahmen eines von der Barbara-Mügel-Stiftung finanzierten Lernprojekts an den beiden Häfler Gemeinschaftsschulen alle Fünftklässler. „Wir sehen sehr deutlich, dass die Gesamtleistung signifikant nachgelassen hat“, sagt er. Zusätzlich zu den klar diagnostizierbaren Lernstörungen Legasthenie und Dyskalkulie kommen Defizite, die durch das Homeschooling entstanden sind. „Das können die Schulen nicht abfangen“, sagt er, „denn eigentlich bräuchte bereits jede Grundschule einen integrativen Lerntherapeuten.“

Und die Eltern? „Eltern sind keine Ersatzlehrer“, so Boyke-Weiland, „das ist ein emotional sensibler Raum und das Lernen verschlechtert sehr häufig das Eltern-Kind-Verhältnis.“ Das Kind sehe sich permanent als Versager – und das könne schwerwiegende emotionale Folgen haben. Sein Tipp: „Für Kinder, denen das Lernen nicht leicht fällt, die eine Legasthenie oder Dyskalkulie haben, ist ein individualisierter Unterricht immer besser – und den gibt es eher an den Gemeinschaftsschulen.“

Dorthin wird vermutlich auch Manuel gehen, vorausgesetzt er schafft die vierte Klasse nächstes Jahr.