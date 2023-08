Die Verwarnung hat nicht geholfen: Am 16. August rückte die Polizei in Friedrichshafen gleich zweimal an, weil ein 40-jähriger Mann in seiner Wohnung randalierte und Gegenstände aus dem Fenster warf. Laut Meldung des Polizeipräsidiums Ravensburg hatte der Mann zunächst von seiner Wohnung aus mit einem Stein das Fenster einer anderen Wohnung eingeworfen. Die Scherben landeten auf der Straße vor dem Haus. Als eine 43-jährige Frau eine Radfahrerin vor den Scherben warnte, sei der Mann gegenüber der 43-Jährigen ausfällig geworden und habe sie bedroht.

Friedrichshafen Streit um Parklücke am Bodensee-Center eskaliert Das könnte Sie auch interessieren

Nach der Verwarnung randaliert der Mann erneut

Die Polizei wurde hinzugerufen und verwarnte den Randalierer. „Dies schien aber wenig zu fruchten, denn schon kurze Zeit später fiel der 40-Jährige abermals auf, als er Gegenstände durch seine Wohnung und auch aus dem Fenster warf“, heißt es in der Polizeimeldung weiter. Die Beamten rückten also erneut an und nahmen den Mann in Arrest – der wehrte sich allerdings massiv gegen das Vorgehen der Beamten. „Er wurde letztlich aufgrund seines psychischen Ausnahmezustandes in ein Fachkrankenhaus eingewiesen.“

Der 40-Jährige muss nun mit Strafanzeigen wegen Widerstandes, Sachbeschädigung, Beleidigung und Bedrohung rechnen.