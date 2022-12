Wie es in einem Pressetext heißt, sollen drei Unbekannte den alkoholisierten jungen Mann gegen 4 Uhr hinter der Lokalität in der Anton-Sommer-Straße aufgefordert haben, seine Wertsachen auszuhändigen. Nachdem er dies verweigerte, hätten die Männer ihn geschlagen und ihm sein Mobiltelefon sowie seine Jacke, in der sich Bargeld befand, entrissen.

So werden die mutmaßlichen Täter beschrieben

Zwei der Täter sollen etwa Mitte 20 Jahre gewesen sein. Einer war Angaben des Opfers nach schwarz gekleidet und bis zur Nase maskiert. Der andere soll etwa 1,80 Meter groß gewesen sein, auffallend helle Haut, einen Schnauzer und Kinnbart sowie lockige kurze Haare gehabt haben. Den dritten Beteiligten könne der 20-Jährige, der laut Polizei leichte Verletzungen davontrug, nicht beschreiben. Zeugenhinweise an Telefon 0 75 41/70 10.