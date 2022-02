Unter anderem eine Anzeige wegen Bedrohung, Beleidigung, Widerstands und tätlichen Angriffs auf zwei Vollstreckungsbeamte kommt nach Polizeiangaben auf einen 53-Jährigen zu. In der Nacht zum Mittwoch hatte er unter anderem zwei Beamten leichte Verletzungen zugefügt.

Zunächst geriet der Mann kurz nach 2 Uhr mit seiner Lebensgefährtin in der gemeinsamen Wohnung in Friedrichshafen in Streit, heißt es im Polizeibericht. Nachdem hinzugerufene Beamte den Streit zunächst schlichten konnte, eskalierte der Konflikt erneut. Der 53-Jährige, der laut Polizei vollkommen uneinsichtig war und zunehmend aggressiv auftrat, wurde in Gewahrsam genommen.

Friedrichshafen Blitzeinbruch mit Radlader: Wer kann Hinweise zum Verbleib dieser Schmuckstücke geben? Das könnte Sie auch interessieren

Gegen die Maßnahmen wehrte sich der Mann nach Polizeiangaben mit aller Kraft und verletzte zwei Beamte durch Schläge und Tritte leicht. Aufgrund seines psychischen Ausnahmezustands wurde der 53-Jährige in eine Fachklinik gebracht.

Während des Transports und auch in der Klinik warf er durchweg mit beleidigenden Äußerungen um sich und bedrohte sämtliche anwesenden Personen, heißt es weiter. Eine Atemalkoholmessung ergab einen Wert von über zwei Promille.