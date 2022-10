Der bislang unbekannte Mann nutzte die Abwesenheit eines Mitarbeiters aus und griff am Donnerstag gegen 13 Uhr in der Postfiliale in der Schanzstraße in die geöffnete Kasse. Wie die Polizei berichtet, verließ der Täter anschließend mit 3800 Euro die Filiale.

Zum Täter ist bislang bekannt, dass er zwischen 35 und 40 Jahre alt, etwa 1,70 Meter groß, einen Vollbart haben und mit einer schwarzen Mütze sowie einer olivgrünen Jacke mit Fellkragen bekleidet gewesen sein soll. Hinweise zur Tat und zum Täter nimmt das Polizeirevier Friedrichshafen unter der Telefonnummer 07541/7010 entgegen.