von SK

In einem Einkaufsmarkt in der Paulinenstraße kam es am Samstag gegen 18 Uhr zu einer verbalen Auseinandersetzung. Grund war laut Polizei die Nichteinhaltung des Sicherheitsabstands einer 27-jährigen Frau im Kassenbereich.

Polizei sucht Zeugen

Sie entschuldigte sich bei dem vor ihr stehenden männlichen Kunden, der sich nicht beruhigen konnte und verbal ausfällig wurde, so die Polizei. Anschließend hob er seine Hand und deute einen Rückhandschlag an, parallel spuckte er der 27-Jährigen ins Gesicht. Zeugenhinweise nimmt Polizei Friedrichshafen unter der Telefonnummer 07541/7010 entgegen.