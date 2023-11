Rund 74.000 Euro hat sich ein 36-jähriger Mann durch Skimming an Bankautomaten in Friedrichshafen, Ravensburg und Wangen von fremden Konten ergaunert. Der Tatverdächtige sitzt in Untersuchungshaft, wie es in einer gemeinsamen Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft und Polizeipräsidium Ravensburg heißt.

Zwischen Januar und März 2023 soll der Mann in mindestens drei Fällen technische Vorrichtungen an Bankautomaten angebracht haben. Mit deren Hilfe konnte der Tatverdächtige elektronische Kartendaten von Bankkunden abgreifen und deren PIN durch kleine Kameras aufzeichnen. Mehr als 30 Geschädigten wurden auf diese Weise insgesamt rund 74.000 Euro von deren Konten abgebucht, teilt die Polizei mit.

Polizei fasst Verdächtigen in Saarbrücken

Durch umfangreiche, großteils verdeckte Ermittlungen konnten Kriminalbeamte den Mann identifizieren und seinen Aufenthaltsort ermitteln. Nachdem der Tatverdächtige mehrmals ins Ausland gereist war, wurde er schließlich am Montag durch Spezialkräfte der Polizei in Saarbrücken festgenommen.

In diesem Zusammenhang stellten die Beamten neben technischem Equipment auch Doubletten von Bankkarten sicher. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ravensburg wurde der 36-Jährige am Mittwoch einem Haftrichter vorgeführt, der einen Untersuchungshaftbefehl erließ und in Vollzug setzte. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern derzeit noch an.