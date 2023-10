Friedrichshafen 26. Oktober 2023, 11:34 Uhr Mann lässt Hose an Gleis 1 herunter: Polizei nimmt Exhibitionisten fest und sucht Geschädigte Ein 21-Jähriger soll sich am Mittwoch am Stadtbahnhof vor mindestens zwei Frauen entblößt haben. Auch vor Polizisten hörte er nicht sofort auf, in seiner zwischenzeitlich wieder hochgezogenen Hose herumzuspielen.

Am Stadtbahnhof in Friedrichshafen wurde am Mittwoch ein Exhibitionist festgenommen. | Bild: Simon Conrads I SK-Archiv