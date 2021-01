Friedrichshafen vor 3 Stunden

Mann geht im Streit mit Messer auf 59-Jährigen los

Zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern kam es nach Angaben der Polizei am Freitag in der Keplerstraße in Friedrichshafen. Die Polizei ermittelt nun wegen versuchter Körperverletzung und Beleidigung.