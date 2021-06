Friedrichshafen vor 4 Stunden

Mann findet Phosphorbombe und legt sie in den Garten. Am Tag darauf sind Feuerwehr und Kampfmittelbeseitigungsdienst gefragt

Bei Arbeiten in einer Kartoffelanlage hat ein Mann am Montagabend eine Phosphorbombe gefunden. Laut Polizeibericht legte er den Fund zunächst in den Garten, wo die Phosphorbombe am Dienstag zu rauchen begann.