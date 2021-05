Leben retten – das ist der Job von Dr. Sabine Merz, Chefärztin der Klinik für Akut- und Notfallmedizin am Medizin Campus Bodensee, und Krankenpflegerin Maria Miller. Beide waren Ersthelferinnen bei dem schweren Unfall der schwangeren jungen Mutter und ihrem Bruder, die Anfang Mai tödlich auf dem Weg ins Klinikum Friedrichshafen verunglückten. Einsätze wie dieser verlangen medizinischem Personal einiges ab. Doch wie werden Menschen, deren Job es ist, um das Leben anderer zu kämpfen, mit den hohen Belastungen fertig?

Maria Miller erinnert sich noch gut an den Moment, in dem sie an jenem 7. Mai alleine im Schockraum stand. Dort, wo sie gerade noch mit Ärzten und anderen Pflegern um das Leben der Unfallopfer gekämpft hatte, herrschte jetzt Leere. „Es