Ein junger Mann legt sein Fahrrad auf den Boden und kniet nieder. Auch ein älterer Herr geht auf die Knie. Sie schließen sich spontan der Mahnwache an, bei der rund 100 Menschen für neun Minuten George Floyd gedenken, der bei einem gewaltsamen Polizeieinsatz in Minneapolis starb.

Das Häfler „Bündnis für Vielfalt“ hat die Kundgebung organisiert. Zur Begrüßung an der Musikmuschel erinnert Lena Rainer daran, dass das deutsche Grundgesetz eine gute Grundlage für eine offene Gesellschaft ohne Diskriminierung darstellt. „Leider ist das noch nicht Realität. Leider ist Rassismus eine Realität in Deutschland und er fängt nicht erst an, wenn ein Mensch ermordet wird.“ Als sie etwa auf dem Portal „Sag‘s doch“ vorschlug, einen offiziellen Namen für den Fischbacher Naturstrand zu finden, sei sie aufgefordert worden, in ihre vermeintliche Heimat zurückzukehren.

Friedrichshafen Menschenkette mit Corona-Abstand Das könnte Sie auch interessieren

Fremdenfeindliche Parolen wurden mit Hundescheiße geschrieben

Teilnehmer berichten von persönlichen Erfahrungen. „Die Wohnung ist nur für Deutsche“, habe ihm ein Vermieter auf seine Anfrage geantwortet, sagt ein junger Koch in Ausbildung. Im Zug sei nur ihre schwarze Freundin kontrolliert worden, erzählt eine Frau. „Ich habe dann gesagt: warum kontrollieren Sie mich nicht, ich bin die Ausländerin!“ Ihr kleiner Bruder sei schwarz, er werde häufig mit dem „N-Wort“ beschimpft, sagt eine andere: „Ich weiß noch, wie wir im Urlaub auf dem Campingplatz waren, und die anderen Kinder ihn nicht mitspielen ließen.“ Per Tonband werden die Erfahrungen des Konstanzers Dela Akli eingespielt: „Als ich klein war, schmierten fremde Leute an unsere Wohnungstür fremdenfeindliche Parolen. Nicht mit Farbe, sondern mit Hundescheiße.“

Schweigemarsch entlang der Uferpromenade bis zum Antoniusplatz

Frank Labitzke vom Bündnis für Vielfalt ruft dazu auf, im Alltag aufmerksam sein und sich selbst zu reflektieren. „Keiner von uns ist frei von Rassismus“, sagt er. Bei Unbekannten zunächst das Äußere wahrzunehmen sei normal. „Das Entscheidende ist, was wir daraus machen.“ Zum Abschluss laufen die Teilnehmer bei einem Schweigemarsch entlang der Uferpromenade bis zum Antoniusplatz.