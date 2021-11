Friedrichshafen vor 59 Minuten

Männer zeigen mutmaßlich gefälschte Impfausweise in Apotheke vor

Die Polizei ermittelt einer Pressemitteilung zufolge nach einem Vorfall, der sich am Samstag gegen 13.45 Uhr in einer Apotheke in der Äußeren Ailinger Straße ereignet haben soll.