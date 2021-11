Weshalb die Gruppen aneinandergeraten waren, ist der Polizei zufolge bislang nicht bekannt. Von Zeugen alarmierte Beamte trafen etwa 15 junge Frauen an. Diese gaben laut Polizeibericht an, von einer anderen Gruppe, die bereits das Weite gesucht hatte, angegriffen worden zu sein. Die teils leicht verletzten Teenager wurden vom Rettungsdienst versorgt.

Im Rahmen der Fahndung konnte eine Gruppierung im Bereich des Jugendhauses „Molke“ gesichtet werden, die sich beim Erkennen der Beamten jedoch zügig in alle Richtungen auflöste, teilt die Polizei weiter mit. Die Ermittlungen dauern aktuell noch an. Wer Zeuge der Auseinandersetzung geworden ist oder Hinweis zu Beteiligten geben kann, meldet sich unter Telefon 0 75 41/70 10 bei der Polizei in Friedrichshafen.