Homeoffice statt Büro, Homeschooling statt Schule, Onlineshopping statt Einkaufsbummel und selbst kochen statt essen gehen: Die Corona-Pandemie und der Lockdown haben in den vergangenen Monaten unseren Alltag verändert. Doch machen sich die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf unsere Alltagsgewohnheiten dabei in der Bodenseeregion auch beim Energieverbrauch bemerkbar?

Bild: Stefanie Kerstan

Das Stadtwerk am See versorgt eigenen Angaben zufolge rund 60 000 Haushalte mit Strom, Erdgas, Wärme und Trinkwasser. „Beim Wasserverbrauch ist keine wesentliche Wirkung des Lockdowns zu sehen“, erklärt Sebastian Dix, Leiter der Unternehmenskommunikation beim Stadtwerk am See, auf Anfrage des SÜDKURIER.

Sebastian Dix, Leiter der Unternehmenskommunikation beim Stadtwerk am See | Bild: Lisa Berger

Abweichung pandemie- oder doch eher wetterbedingt?

Ein leichter Anstieg des Wasserverbrauchs sei im Vergleich zum Vorjahr im April 2020 zu erkennen. Hier könnte allerdings das freundliche Wetter eine stärkere Wirkung als der Lockdown gehabt haben, so Sebastian Dix. Mit über 300 Stunden Sonnenschein hatte sich der April im Vorjahr von seiner sonnigen Seite gezeigt.

Anders sei es beim Strom gewesen. Hier zeigt die Grafik besonders im Frühjahr einige Ausreißer. Im April ist ein Rückgang von 17 Prozent zu verzeichnen. Was bedeutet das auf das gesamte Jahr betrachtet? „Wir haben im Jahr 2020 rund 525 Gigawattstunden in die Netze eingespeist, 2019 waren es 540“, erklärt Dix. Auf das gesamte Jahr gesehen ein Minus von 3,4 Prozent. „Das liegt durchaus im normalen Schwankungsbereich, eine eindeutige Herleitung aus Folgen der Pandemie lassen sich hier nicht ableiten“, betont Dix.