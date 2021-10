Vor allem Geschäftsreisende werden sich darüber freuen: Die Lufthansa dünnt zwar auf vielen internationalen Strecken ihr Flugangebot aus. Auf der Strecke Friedrichshafen–Frankfurt wird das aktuelle Angebot mit Beginn des Winterflugplans am 31. Oktober jedoch vervierfacht. Statt einem Umlauf täglich gibt es künftig wieder vier.

Am 13. September landete erstmals nach Monaten der Corona-Flaute wieder ein Jet der Lufthansa am Bodensee-Airport. Damit wurde die Anbindung an das internationale Drehkreuz in Frankfurt wieder reaktiviert. Der Flughafen hatte sich mit Wiederaufnahme des Flugbetriebs der „Kraniche“ allerdings mehr erhofft. Mehr als eine Verbindung täglich war vorerst nicht drin. Lufthansa wollte erklärtermaßen zunächst das Buchungsverhalten beobachten. Besser als vor Jahresfrist: Da stieg Lufthansa in die Verbindung an den Bodensee wieder ein, um sie drei Wochen später im Oktober wieder komplett einzustellen.

Noch ist es ziemlich ruhig am Flughafen. Zwischen ein und maximal fünf Maschinen täglich starten derzeit in Friedrichshafen. | Bild: Lippisch, Mona

So sah Geschäftsführer Claus-Dieter Wehr die Rückkehr der Lufthansa im September dieses Jahres pragmatisch. „Eine gute Annahme der Verbindung im Markt wird dann auch dafür sorgen, dass die Frequenzen der Flüge sich so entwickeln, dass auch wieder Tagesreisen ermöglicht werden“, hatte er Mitte September hoffnungsfroh auf den Winterflugplan geschaut.

Bis Monatsende gibt es weiterhin täglich nur einen Flug nach Frankfurt und zurück, von Freitag bis Sonntag jeweils zwei. Ab 31. Oktober können Geschäftsleute und andere Fluggäste dann vier Mal pro Tag nach Frankfurt und zurück nach Friedrichshafen fliegen.

Alle vier Stunden eine Maschine

Am Bodensee-Airport geht ab 6.35 Uhr faktisch alle vier Stunden ein Flieger in die Main-Metropole, die letzte Maschine hebt 18.20 Uhr ab. Außer dienstags, donnerstags und sonntags gibt es sogar eine fünfte Verbindung gegen Abend. Für die Rückreise ab Frankfurt stehen Flüge ab 9.05 Uhr ebenfalls alle vier Stunden auf dem Winterflugplan. Der gilt bis zum 26. März 2022. Zum Einsatz kommen auf der Strecke nach wie vor die Regional-Jets vom Typ Canadair mit 90 Sitzen.

Sonderaktion für Lufthansa-Kunden

Wie wichtig diese Kunden auch dem Häfler Flughafen sind, zeigt eine Sonderaktion. Für Lufthansa-Passagiere hält der Flughafen ein spezielles „Bonbon“ bereit. Nach Angaben des Airports können diese Kunden bis Jahresende auf allen Parkplätzen am Flughafen kostenlos parken. Gegen Vorlage des Flugtickets und der Parkkarte am Informationsschalter werde das Parkticket entwertet und so eine kostenlose Ausfahrt ermöglicht.