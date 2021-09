Ein Ziel steht am Bodensee-Airport künftig wieder auf der Abflugtafel: Ab sofort geht es mit Lufthansa nach Frankfurt. Am Montag landete erstmals wieder ein Jet der Airline in Friedrichshafen. Zunächst gibt es bis zu zwei Mal tägliche Flüge nach Frankfurt. Nach Angaben des Flughafens soll das Angebot in den kommenden Monaten sukzessive – analog zur Verfügbarkeit weiterer Anschlussflüge – erhöht werden. Flughafen-Geschäftsführer Claus-Dieter Wehr betont: „Wir freuen uns sehr über die Wiederaufnahme der Verbindung der Lufthansa nach Frankfurt.“

