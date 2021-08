Hell, modern, attraktives Umfeld: Zwischen Foto-Freisleben und Kieser-Training hat die Häfler Lokalredaktion des SÜDKURIER in der ersten Etage ihr neues Hauptquartier aufgeschlagen, das zuvor über 25 Jahre lang in der Karlstraße 35 in der Fußgängerzone gelegen hatte. Die Allmandstraße hat mit dem Neubau des Feneberg-Supermarkts und der Neubebauung des ehemaligen Finanzamtareals und einer neuen, verkehrsberuhigten Straßenraumgestaltung eine große Aufwertung erfahren – ein idealer Standort für den SÜDKURIER.

Kurze Wege in die Stadt

Innerhalb von vier Wochen Umbau- und Renovierungsarbeiten sind mithilfe lokaler Handwerker moderne und freundliche Büroräume in dem Wohn- und Geschäftskomplex der Fränkel AG entstanden. Die technische Infrastruktur ist hervorragend, die Wege in die Stadt sind kurz – beste Voraussetzungen für das Häfler Redaktionsteam, um weiterhin für die Leserinnen und Leser interessante und journalistisch hochwertige Inhalte aus Friedrichshafen und der ganzen Region zu erstellen.

In der Allmandstraße 8 in Friedrichshafen ist nun der SÜDKURIER zuhause. Die Häfler Lokalredaktion hat in der ersten Etage zwischen Foto-Freisleben und Kieser-Training seine neuen Büroräume bezogen. | Bild: Andreas Ambrosius

Seit Ende Juli arbeitet die Redaktion in den neuen Räumen. „Wir fühlen uns in dem geschäftigen Umfeld im nördlichen Friedrichshafener Stadtzentrum nahe der Charlottenstraße richtig wohl“, freut sich Andreas Ambrosius, Mitglied der Chefredaktion und Verantwortlicher für die SÜDKURIER-Lokalredaktionen im Bodenseekreis und im Schwarzwald.

Kontakt: 0800/880-8000 (gebührenfrei), friedrichshafen.redaktion@suedkurier.de