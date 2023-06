Um es gleich vorweg zu nehmen: Die „Grips Giganten“ konnten aus technischen Gründen beim MINT-Quiz gestern nicht ermittelt werden. Aber für die vier beteiligten Schulen hatte das einen Vorteil: Denn so durften sich nicht nur die Sieger, sondern gleich alle vier Schulen über das Preisgeld von 10.000 Euro freuen.

Bereits um 8.30 Uhr verteilen sich mehr als hundert Schüler der Claude-Dornier-Schule auf die Stühle im Forum der Zeppelin-Universität. Ingenieurs-, Natur- und Informatikwissenschaften stehen in dieser gewerblichen beruflichen Schule mit technischem Gymnasium im Mittelpunkt. Gleichzeitig gehen Schüler in Frankfurt an der Oder, in Hamburg und Hannover an den Start. An allen vier Standorten sind Kameras dabei, übertragen das Geschehen live und schalten die Schulen zusammen. Damit alle vier Schulen gegeneinander antreten können, versuchen 600 Schüler bundesweit, die nötige Ideen-Expo-App herunterzuladen. Doch die brandneue App, die an diesem Tag zum ersten Mal zum Einsatz kommt, hat Schluckauf. Alle Versuche der Schüler, sich einzuloggen, scheitern zunächst.

Die Moderatorin Christl Sittenauer bleibt gelassen. Während sich die Technik im Hintergrund um Problemlösungen bemüht, holt sie Annette Leschinski auf die Bühne. Die Ausbilderin bei ZF Friedrichshafen wirbt für eine Ausbildung in ihrem Unternehmen und lässt den Mechatronik-Azubi Tim Traub über seine Erfahrungen berichten.

Inzwischen hat es Oliver Schütz als Erster geschafft: Er ist drin in der App! Applaus und eine Maracuja-Limonade für Oli. Während der Rest der Teilnehmer weiter versucht, sich in der App einzuloggen, stellt Stefan Oesterle sich selbst und seinen Werdegang vom Ingenieur für Luft- und Raumfahrttechnik zum Schulleiter der Claude-Dornier-Schule vor. Sein Appell an die Schüler: „Bleibt flexibel, euer Leben lang, und macht das, was euch Spaß macht. Dann seid ihr auch gut darin!“

Dann ist es so weit. Auf das Kommando „an die Handys, das Quiz startet jetzt!“ ploppen nacheinander auf den Displays zwölf Frage aus den Fachbereichen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik auf. 20 Sekunden haben die Schüler jeweils Zeit, von den drei möglichen Antworten die richtige anzuklicken. Naturwissenschaften: Wie heißt der Teil des Mikroskops, in den man hineinschaut? Informatik: Wie viele Bit hat ein Byte? Wirtschaft: Was bedeutet Legislative?

Und wieder hat Oli die Nase vorn. Er hat zehn von zwölf Fragen richtig beantwortet, bevor diesmal das Internet den Teilnehmern ein Schnippchen schlägt. Vor der nächsten Runde sind die Schüler in Frankfurt an der Oder und in Hamburg auf der Leinwand zu sehen. Sie zeigen eine La-Ola-Welle.

Jetzt betritt Joachim Schlichtig die Bühne. Der Berufsberater der Bundesagentur für Arbeit zeigt in einem kurzen Video peinliche Pannen beim Bewerbungsgespräch. Leider gebe es den ersten Eindruck nur einmal, sagt er: „Eine orangegelbe Sonnenbrille und das Basecap auf ‚halb Acht‘ kommt nicht gut an.“ Er rät, beim Bewerbungsgespräch natürlich und cool zu bleiben. Jeder Bewerber bekomme schließlich einen Nervositätsbonus.

Die letzte Raterunde ist geschafft. Peter Schmohl hat alle zwölf Fragen in der vorgegebenen Zeit beantwortet. Der Zwölftklässler ist nicht nur fit im Kopf, er kann auch jonglieren: In der nächsten Live-Schalte führt er seine Kunst unfallfrei mit ein paar Glühbirnen vor.

Auch wenn die App nicht so funktioniert hat wie geplant: Alle Teilnehmer hatten offensichtlich Spaß. „Jede Schule bekommt 10.000 Euro“, verkündet daher Volker Schmidt, Aufsichtsratsvorsitzender der Ideen-Expo, live aus Hannover: „Macht das Beste draus!“ Was das in der Claude-Dornier-Schule sein könnte, wird sich Stefan Oesterle noch überlegen.