Die Enttäuschung war am Mittwoch bei vielen Eltern groß. In einem Brief hatten die Kita-Träger mitgeteilt, dass die Kindergärten in der Stadt auch ab nächsten Montag „weiterhin in der erweiterten Notbetreuung„ sind. Damit hätten nach wie vor nur die Kinder in die Einrichtungen gehen können, deren Eltern laut der Corona-Verordnung des Landes die Notbetreuung beantragt und bewilligt bekommen haben. Dabei wurde in den vergangenen Tagen landauf, landab darüber berichtet, dass zum 18. Mai der Übergang in einen eingeschränkten Regelbetrieb beginnen soll. Der erlaubt, dass zumindest die Hälfte der Kinder wieder kommen dürfen.

Land will neue Verordnung am Samstag „notverkünden“

Wie das Rathaus am Donnerstagabend aber auf Anfrage erklärt, war dieser Stand der Dinge im Lauf des Tages schon wieder überholt. „Zwischenzeitlich liegen uns Informationen vor, dass das Land nun doch an einer Änderung der Corona-Verordnung arbeitet, wonach ab 18. Mai in den eingeschränkten Regelbetrieb übergegangen werden soll“, teilte Pressesprecherin Monika Blank mit.

Tatsächlich erklärte das Kultusministerium am späten Nachmittag, dass die geänderte Landesverordnung wegen der neuen Regeln in der Kitabetreuung am Samstag „notverkündet“ werden soll. „Wir werden die Träger der Häfler Kindertageseinrichtungen jedoch heute noch über den voraussichtlich geänderten Sachverhalt in Kenntnis setzen“, erklärte das Rathaus am Donnerstagabend.

Weg frei für den nächsten Schritt der Kita-Öffnung

Damit wäre der Weg frei für den nächsten Schritt. Das Land gibt vor, dass im eingeschränkten Regelbetrieb in einer Kita maximal die Hälfte der angemeldeten Kinder jeweils gleichzeitig vor Ort betreut werden darf. Vorrang hätten dabei weiterhin die Kinder, die bereits in der erweiterten Notbetreuung sind, dazu Kinder mit einem besonderen Förderbedarf. Bleiben dann noch Kapazitäten übrig, soll „allen weiteren Kindern“ ein Angebot gemacht werden, die schon vor der Schließung die Kita besucht haben. Die Rede ist allerdings von einem „zeitweisen, gegenüber dem Normalbetrieb reduzierten Angebot“.

Alle Familien sollen Angebot für zeitweise Betreuung bekommen

Wie genau das umgesetzt wird, bleibt den Trägern vor Ort überlassen. Möglich wäre zum Beispiel, dass Kinder in festen Gruppen abwechselnd an einzelnen Wochentagen in die Kita kommen. Ziel müsse sein, schreibt das Kultusministerium, allen Familien und Kindern zumindest zeitweise eine Betreuung anzubieten. Voraussetzung ist allerdings, dass die für Kitas entwickelten Hinweise zum Infektionsschutz vor Ort gewährleistet sind.

Am Personal sollte es nicht scheitern: Zumindest in den acht städtischen Kitas in Friedrichshafen sind nach Auskunft aus dem Rathaus nur rund 15 Prozent der Erzieherinnen sogenannte Risikopersonen, die zuhause bleiben.