Seit vergangener Woche ist bekannt, dass die Weinstube Glückler – eine Häfler Traditionsgaststätte in der Olgastraße – abgerissen werden soll. Stattdessen soll hier ein neues Wohn- und Geschäftshaus entstehen. Dass das die Menschen in der Stadt bewegt, zeigen die Reaktionen in Leserbriefen und den sozialen Netzwerken.

„Und so fällt nun die letzte Ikone meiner Häfler Jugend“

„Wieder verschwindet ein Teil des Gesichts der Stadt“, schreibt etwa Edwin Allgaier. Charakterliche, stilvolle Einzelobjekte würden aus dem Blickfeld verschwinden, das Stadtbild werde immer konformer, langweiliger und ausdrucksärmer. Auch andere bedauern das Ende einer Ära. „Und so fällt nun die letzte Ikone meiner Häfler Jugend – ewig schade“ oder „Friedhofshafen schafft sich immer mehr selbst ab“ kommentieren sie den geplanten Abriss des Gebäudes. Andere werden das „beste halbe Hähnchen der Stadt“ vermissen.

Für andere gehört es hingegen dazu, dass Altes verschwindet und Platz für Neues macht. „Es ist wohl eher das Bedürfnis, das letzte aus alten Kindertagen und die damit verbundenen Ereignisse zu erhalten“, glaubt ein User bei Facebook. So sei halt die Zeit. „Es ist auch nur ein Haus“ und „auch Neubauten können sich gut in die Umgebung einfügen“, heißt es in den sozialen Netzwerken auch. „Wenn es so ein tolles Gebäude wäre, dann wäre es unter Denkmalschutz gestellt worden“, vermutet ein anderer.

Netzwerk für Friedrichshafen will sich weiter engagieren

Das Netzwerk für Friedrichshafen und einige Mitstreiter hatten am Freitag für den Erhalt des Gebäudes demonstriert. Auch weiterhin will das Netzwerk sich für den Erhalt einsetzen und im nächsten Ratsausschuss den drohenden Abriss erneut ansprechen.

Für den Erhalt des Gebäudes werden jetzt Unterschriften gesammelt. | Bild: Screenshot

Bei Open Petition wurde inzwischen eine Unterschriftensammlung für den Erhalt des Gebäudes – oder zumindest des Kellergewölbes und des Erdgeschosses – gestartet. Seit vergangenen Samstag können Unterstützer hier unterschreiben. Bisher kamen (Stand Montagnachmittag) sechs Unterschriften für „Das Glückler muss bleiben“ zusammen.