Eigentlich hatte der Verein für internationale Jugendarbeit (VIJ) im vergangenen Jahr lediglich die „mittelfristige“ Schließung des Standorts der Bahnhofsmission in Friedrichshafen beschlossen. Mittelfristig lasse sich nicht genau beziffern, erläuterte die Geschäftsführerin des VIJ, Jutta Arndt, damals im Gespräch mit dem SÜDKURIER. Sie habe mit zwei oder drei Jahren bis zur Schließung gerechnet.

Da die Mitarbeiter der Bahnhofsmission sich allerdings nicht eingebunden fühlten und die Entscheidung kritisierten, folgte auf Protest die Ankündigung der vorzeitigen Schließung des kleinen gelben Häuschens an Gleis 1 zum 31. Oktober. Die 105-jährige Geschichte der Bahnhofsmission endete abrupt bereits im September als Folge auf einen Vergleich vor Gericht zwischen dem letzten hauptamtlichen Mitarbeiter der Bahnhofsmission und dem Trägerverein.

Zum damaligen Zeitpunkt war unklar, ob und wie der Standort – eine wichtige Anlaufstelle für Menschen in Not – wiedereröffnet werden könnte. Bei der Bahnhofsmission waren alle willkommen – ganz gleich, ob sie nur den Zug verpasst hatten, sich in der Wartehalle des Bahngebäudes unwohl fühlten oder Unterstützung bei Behördenschreiben benötigten. Auch Wechselkleidung für absolute Notfälle lag hier stets im Schrank bereit. So schilderten es die Ehrenamtlichen Ulrike Mangold und Petra Höflinger im letzten Gespräch vor Ort mit dem SÜDKURIER.

Nun gibt es einen kleinen Hoffnungsschimmer. Der Kultur- und Sozialausschuss des Häfler Gemeinderats hat dem Vorschlag der Stadtverwaltung, die Bahnhofsmission künftig mit einem jährlichen Zuschuss von maximal 30.000 Euro aus Mitteln der Zeppelin-Stiftung zu unterstützen mehrheitlich zugestimmt.

Gespräche mit zwei möglichen Trägern

„Der Zuschuss steht noch unter dem Vorbehalt, dass der Haushaltsplan 2021/22 durch das Regierungspräsidium genehmigt wird“, erläutert die städtische Pressesprecherin Andrea Kreuzer. Der Zuschuss sei zweckgebunden und dürfe ausschließlich für Kosten für die Bahnhofsmission Friedrichshafen verwendet werden. Der Träger müsse deshalb einen jährlichen Verwendungsnachweis vorlegen.

„Wir hoffen auf Wiedereröffnung der Bahnhofsmission im Herbst“, erklärt Andrea Kreuzer, Pressesprecherin der Häfler Stadtverwaltung. | Bild: Lena Reiner

Und wie geht es nun ganz konkret weiter? „Im Moment laufen Gespräche mit zwei Trägern, die sich den Betrieb der Bahnhofsmission vorstellen können. Wir hoffen auf Wiedereröffnung der Bahnhofsmission im Herbst“, erklärt Kreuzer.